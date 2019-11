Skioffi e Giulia Molino, dichiarazione d’amore ad Amici: Maria svela segreto (Video)

Giulia Molino e Skioffi, ad Amici 19 l’amore è nell’aria

Giulia Molino e Skioffi non ci sembravano così interessati l’uno all’altra finora, eppure pare che a lui, cantante che sino ad oggi è stato al centro dell’attenzione purtroppo per altri motivi, piaccia tantissimo lei. A svelarlo è stata Maria De Filippi alla fine della loro sfida nella puntata odierna: prima che i professori si scontrassero infatti la conduttrice ha voluto parlare con Skioffi del suo rapporto con Giulia, e tra una risata e l’altra, con tanto di battutine ovviamente, il cantante si è anche svelato. “Non ti sei mai dichiarato…”, gli ha fatto notare la De Filippi. “No, no no, l’ho fatto adesso… Ti amo”, ha risposto Skioffi rivolgendosi immediatamente alla Molino (che tra l’altro oggi è stata bravissima).

Skioffi e Giulia, Maria De Filippi stuzzica il cantante

Skioffi e Giulia non stanno insieme quindi; è certo tuttavia che a lui piaccia perché in seguito sempre Maria ha parlato con la cantante e le ha raccontato di un episodio che forse Skioffi voleva restasse segreto: la De Filippi ha raccontato, per la precisione, di quando da uno schermo Skioffi stava assieme a lei e guardava la cantante; a un certo punto ha iniziato a fare degli apprezzamenti: “Quanto è bella Giulia”, queste le parole del ragazzo. Come si evolverà questo rapporto? Non lo sappiamo ed è difficile dirlo perché i ragazzi non vengono spiati anche nell’hotel in cui vivono la loro vita di tutti i giorni, e quindi qualsiasi cosa potrebbe essere travisata o ingigantita; di certo Giulia non ha reagito imbarazzata e anzi ha preso tutto come se fosse vero ma non troppo.

La reazione di Giulia alla dichiarazione d’amore di Skioffi

Proprio per questo motivo non crediamo che Giulia e Skioffi saranno una delle prime coppie di Amici di Maria De Filippi. Ne nascono di coppie strane e inverosimili ma non ci sembra questo il caso; se invece dovesse succedere non temete: vi aggiorneremo il prima possibile! Ecco a voi il video a cui abbiamo fatto riferimento finora: