Amici, Skioffi e Talisa fidanzati: la coppia non si nasconde più!

Skioffi e Talisa di Amici stanno insieme: è amore tra il cantante e la ballerina della 19esima edizione!

Colpo di scena ad Amici 19: Skioffi e Talisa sono fidanzati e sono ufficialmente la prima coppia nata nella 19esima edizione! O almeno sono loro i primi a uscire allo scoperto, perché nulla vieta che ci sia un’altra coppia che preferisce vivere l’amore lontano dai riflettori. I fan di Amici di Maria De Filippi però sono curiosi e felici di scoprire se nascono coppie nella scuola, e proprio loro saranno i più felici della rivelazione del cantante e della ballerina. Skioffi infatti aveva già fatto capire di essere innamorato e di avere una fidanzata, ma inizialmente ha preferito non far capire chi fosse la fortunata. Qualcosa è cambiato, infatti nelle ultime ore abbiamo scoperto che Talisa e Skioffi stanno insieme.

Skioffi e Talisa fidanzati, la coppia esce allo scoperto su Instagram

In che modo la coppia è venuta allo scoperto? In un modo naturale e semplice: su Instagram. Skioffi ha postato nuovamente la stessa foto in cui bacia una ragazza, ma stavolta ha aggiunto un tag. La prima volta forse aveva dimenticato di taggare Talisa, oppure hanno deciso in un secondo momento di far sapere al mondo di essere fidanzati. Fatto sta che abbiamo rivisto la foto in cui Skioffi e Talisa si baciano e subito dopo un video in cui si coccolano, sdraiati sul letto dopo una giornata di lavoro nella scuola. Almeno questo possiamo ipotizzare! Di sicuro Skioffi e Talisa insieme sono una vera sorpresa, perché non hanno fatto capire niente prima di uscire allo scoperto.

Talisa e Skioffi di Amici sono fidanzati: si è formata la prima coppia dell’edizione 2020

È sfumato quindi il sogno di chi avrebbe voluto Talisa fidanzata con un ballerino professionista di Amici! La ballerina infatti aveva manifestato un certo debole per Umberto Gaudino, che proprio durante le vacanze di Natale ha interrotto la relazione con Louise dopo più di dodici anni! Il cantante invece sembrava essersi preso una piccola cotta per Giulia. Nulla da fare, però, perché nel frattempo Talisa e Skioffi ad Amici si sono avvicinati silenziosamente e oggi sono loro la coppia di Amici 19!