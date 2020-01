Amici Skioffi, è amore al rientro a scuola: la vita del concorrente è cambiata

Skioffi torna ad Amici dopo la pausa estiva

Nella prima parte di Amici 19 Skioffi è stato senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi perché la sua canzone Yolandi veicolava dei messaggi che hanno scatenato il putiferio nel Web. Successivamente una commissione ha votato per fargli continuare la gara e si è parlato molto meno di lui, tranne quando un sabato Maria De Filippi fece notate che al cantautore piaceva parecchio la cantante Giulia Molino. Tra i due in realtà non c’è niente perché – come forse non tutti ancora sanno – Skioffi è sì innamorato ma non della sua compagna di classe.

Amici, Skioffi ha ufficializzato la storia con la nuova ragazza

Siamo stati i primi a parlarvene: Skioffi ha pubblicato delle storie in cui compare con una ragazza in foto, e questa ragazza pare sia ancora la sua nuova fiamma. Non sappiamo chi sia perché finora si è mostrata solo parzialmente, anche nell’ultima storia pubblicata ieri da Skioffi, in cui compare di profilo senza dare ulteriori indizi sulla sua identità. Ad ogni modo sembra non trattarsi di nessuna delle ragazze della scuola, a differenza di quanto si legge talvolta nel Web tra Instagram e gruppi Facebook.

Le ultime anticipazioni su Amici 19

Chissà se quest’amore comunque avrà dato la carica a Skioffi per il rientro ad Amici di Maria De Filippi. Come sapete, la corsa al Serale inizierà molto presto e i professori sembrano essere seriamente convinti solo di pochi dei concorrenti di quest’anno. Già Anna Pettinelli in un recente commento ha fatto intendere che si soffermerà parecchio sui compiti delle vacanze, e pare che per l’eventuale mancato studio saranno presi (giustamente) dei seri provvedimenti. Staremo a vedere a questo punto se il fidanzamento ha distratto troppo Skioffi dai suoi compiti.