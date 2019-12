Amici, Skioffi fidanzato? Bacio con una ragazza misteriosa

Skioffi di Amici è fidanzato, su Instagram la verità

Non ci risultava che Skioffi di Amici 19 fosse fidanzato, e invece con la sua ultima storia pubblicata su Instagram il cantante ci ha spiazzato: il concorrente di Amici di Maria De Filippi infatti bacia una ragazza in un video che ha pubblicato proprio sul social network di Mark Zuckerberg, e lo fa, ovviamente, per condividere con tutti una parte importante della propria vita. Dite che si tratta soltanto di gossip e di un modo per attirare l’attenzione su di sé? Tutto può essere; certo è che dopo le polemiche scoppiate su Yolandi fossimo in Skioffi eviteremmo di spostare l’attenzione del pubblico su fatti che non riguardano strettamente i propri brani e il proprio talento.

Amici 19, Skioffi bacia una ragazza in video: è la fidanzata?

A noi comunque Skioffi ci pare davvero innamorato e a prescindere da quello che si può pensare sul suo conto è bello che abbia voluto condividere col suo pubblico i bei momenti trascorsi con una persona per lui importante. Non chiedeteci se si tratti o meno della fidanzata: potrebbe essere una frequentazione nata da poco e sfociata appunto in un fidanzamento, come potrebbe essere una cotta che deve ancora tramutarsi in qualcosa di più serio; insomma le ipotesi sono tante, anche se siamo convinti che non sia una conoscenza nata chissà quanto tempo fa.

Le ultime indiscrezioni su Skioffi e Giulia Molino

Lo diciamo per un motivo: stando alle parole di Maria De Filippi in una vecchia diretta pare che Skioffi fosse molto attratto dalla bella Giulia Molino, una tra le cantanti di punta di quest’anno, ed è ovvio che non si sarebbe esposto così tanto con una fidanzata a casa o con una frequentazione in corso. Vedremo a questo punto chi è la fidanzata del cantante, e se questa storia farà impazzire i fan come succede quasi sempre in ogni edizione di Amici. Per adesso tanti auguri!