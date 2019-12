Amici 19, Talisa pazza di Umberto: prima l’imbarazzo, poi confessa

Talisa di Amici 19 è pazza di Umberto Gaudino: la lezione con il ballerino professionista non la lascia indifferente

Talisa di Amici 19 è pazza di Umberto Gaudino! Non possiamo parlare di amore, ma è chiaro che la ballerina abbia un debole per il professionista. Tutto è avvenuto nel daytime di Amici di oggi, in cui Lorella Boccia ha annunciato una sorpresa per Talisa, spiegando che avrebbe iniziato la settimana in modo speciale. Il pubblico si sarebbe aspettato l’entrata di una persona della sua famiglia, di un’amica speciale magari, ma mai l’arrivo di Umberto! E invece è andata proprio così, Talisa preparerà una coreografia insieme al ballerino che abbiamo conosciuto l’anno scorso e lei è apparsa sin da subito molto imbarazzata, a tratti impacciata anche. Anche Umberto si è accorto dell’imbarazzo di Talisa, ma ha rotto il ghiaccio spiegandole che avrebbero lavorato insieme questa settimana.

Amici, Talisa Ravagnani in imbarazzo con Umberto: “Ma cosa sta succedendo”

“Non mi aspettavo che arrivassi tu”, ha detto subito Talisa. Iniziando a provare la coreografia, che sarà reggaeton quindi danzeranno a stretto contatto, Talisa era ancora più imbarazzata trovandosi in pratica tra le braccia di Umberto. Si sono ritrovati anche con la fronte attaccata alla fronte dell’altro e Talisa ha chiesto scusa perché era sudata, ma chissà se il sudore derivava solo dalla fatica del movimento fisico o anche dall’imbarazzo. “Oddio ma cosa sta succedendo”, ha sussurrato a un certo punto. In ogni caso dopo i primi momenti è riuscita a concentrarsi sulla coreografia e sembrava essersi abituata alla presenza di Umberto. Ebbene, non proprio: appena lui è uscito dalla sala prove, Talisa si è gettata a terra incredula per quanto le era successo poco prima, ma era anche molto felice.

Amici 19, Talisa racconta la lezione con Umberto: “Ho perso la testa”

A lezione terminata, la ballerina di Amici 19 ha corso per il corridoio per raggiungere la sala relax e sembrava una bimba felice. A bocca aperta, ha raccontato ai suoi compagni di squadra di aver fatto lezione con Gaudino. A dire il vero non ha parlato molto, è riuscita a dire solo: “Ho ballato con Umberto!”, poi si è nuovamente buttata per terra facendo delle urla di felicità. “Ho perso la testa, io lo amo”, ha detto infine. Sarà un’emozione passeggera oppure una piccola cotta? Speriamo la prima opzione, visto che Umberto Gaudino è fidanzato!