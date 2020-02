Amici 19, Talisa e Javier cosa c’è davvero e come sta la ballerina?

Javier e Talisa insieme ad Amici 19: i due ballerini lasciano tutti a bocca aperta

Talisa Ravagnani e Javier Rojas hanno sorpreso per la loro incredibile vicinanza durante l’ultimo daytime di Amici 2020. Non ci saremmo mai aspettati di vederli su un divano mentre lui le accarezzava i capelli… Ma Javier non era fidanzato? Prima dell’inizio del Serale sì – e pubblicava anche svariate foto con la fidanzata su Instagram -, ora invece sembra proprio che il ballerino di danza classica abbia il cuore libero, altrimenti non si spiegherebbero certi suoi comportamenti nei confronti di Talisa, notati soprattutto da Gaia, la quale ha confessato alla sua amica di aver creduto per un momento di assistere a un loro bacio! L’amore è nell’aria o si parla di una forte – fortissima! – amicizia?

C’è del tenero fra Talisa e Javier? Gaia avrebbe voluto un bacio romantico!

Ad Amici, Talisa ha ammesso: “Vivere con Javier è la cosa più difficile che mi sia capitata in vita mia”; Gaia ha sperato in un bacio, che però non c’è stato… ci sorprenderanno fra non molto? Sarebbe anche bello sapere cosa ne pensa della loro evidente vicinanza la (ex?) fidanzata di Javier Rojas. Il ballerino riesce sempre a far tornare il buon umore a Talisa, che non sta attraversando proprio un periodo facile, considerato l’infortunio che l’ha messa fuorigioco per chissà quanto tempo.

Come sta Talisa dopo l’infortunio? Le sue parole

Talisa di Amici ha spiegato che ci sono dei miglioramenti, anche se accusa dei dolori: “Mi fa male. Il fisioterapista ha detto che per il momento il trattamento risulta positivo”. Riuscirà a riprendersi in tempo? Maria De Filippi l’ha avvertita: il Serale di Amici 2020 ha un ritmo frenetico e dovrà riuscire a mettersi a passo con gli altri. C’è da dire che, nonostante non possa muoversi, sta ripetendo tutte le coreografie a mente.