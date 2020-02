Talisa lascia Amici dopo l’infortunio? Maria la avverte, lei scoppia in lacrime

Amici Serale, Talisa Ravagnani ci sarà oppure no? L’infortunio mette a rischio la sua presenza

Finalmente abbiamo aggiornamenti sull’infortunio di Talisa Ravagnani e possiamo confermare che il suo Serale di Amici è seriamente a rischio. La ballerina era assente nella puntata di sabato pomeriggio, che è stata registrata però venerdì scorso. In quel giorno Talisa si era già infortunata, ma solo oggi è andato in onda nel daytime di Canale 5 un chiarimento in merito. Sabato Maria ha semplicemente detto che Talisa non era presente e che avrebbe raggiunto gli altri concorrenti in casetta, senza spiegare perché era assente. Ebbene, lo abbiamo scoperto oggi: la ballerina si stava sottoponendo a degli accertamenti medici alla caviglia. Appena entrata in casetta con tutti gli altri, Maria De Filippi si è collegata con loro e ha parlato con la ballerina, mettendola in guardia su ciò che potrebbe succedere.

Talisa in lacrime ad Amici, Maria la mette in guardia sull’infortunio

Avevamo già intuito l’infortunio di Talisa, ma solo oggi è giunta conferma di ciò che le sta succedendo. Nel daytime di oggi la ballerina aveva con sé anche un paio di stampelle e Maria le ha detto che ha un grande punto interrogativo in fronte. A sentire queste parole Talisa si è subito preoccupata, perché pare non fosse ancora al corrente della sua reale situazione. Quando la conduttrice le ha spiegato infatti che solo al termine della terapia il medico dirà loro se Talisa è in grado di affrontare il Serale o meno, lei è sembrata scendere dalle nuvole. Fino all’ok del medico la ballerina non potrà provare le coreografie, per questo sarebbe difficile per lei affrontare il Serale in queste condizioni. Un infortunio che proprio non ci voleva, ma non è ancora detta l’ultima parola. Le terapie potrebbero funzionare e quindi vedremo ballare Talisa al Serale di Amici.

Maria De Filippi incoraggia Talisa, lei in lacrime: “Sto bene, sono stressata”

Ne sapremo di più nei prossimi giorni, intanto Maria ha dato forza alla ballerina vedendola in lacrime: “Talisa, ci proviamo no?”. Lei si è sfogata: “Sì sì. Lo so, sono un po’ stressata. Avevo già un’idea che era un po’ più di una storta, lo sentivo. È più stress, cioè sto bene. Sono un po’ stressata”. La conduttrice prima di salutarla le ha ricordato tutte le raccomandazioni: “Tieni la gamba a riposto, tienila su. Non appoggiare, tieni le stampelle quando ti muovi”.