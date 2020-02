Talisa infortunata, perché non era ad Amici: Serale a rischio? Le news

Amici 19, Talisa Ravagnani assente nell’ultima puntata di sabato: finalmente ne scopriamo il motivo

Il Serale di Talisa ad Amici è a rischio? La ballerina sabato era assente durante l’ultimo appuntamento con il pomeridiano su Canale 5 e oggi abbiamo scoperto perché. Nel daytime in onda su Real Time abbiamo visto i concorrenti scoprire le casette in cui vivranno nelle prossime settimane. In questa edizione saranno tutti contro tutti, non ci sarà una divisione in squadre ed è per questo che non sono stati divisi in due casette. O meglio, le casette sono due ma comunicanti. Sono entrati in otto a esplorarle, mancavano Talisa e Martina. Quest’ultima perché ancora non andava in onda la sua ammissione al Serale, che vedremo su Canale 5 alle 16,30 – mentre su Real Time va in onda alle 13,50 -. Talisa non era insieme a tutti gli altri perché era assente in puntata sabato pomeriggio.

Talisa, infortunio ad Amici: la ballerina riappare nel daytime con una fascia

Non è stata proferita parola in merito alla sua assenza, Maria De Filippi non ha spiegato perché Talisa non c’era ma è tutto più chiaro oggi. Quando la ballerina ha raggiunto i suoi compagni nelle casette, infatti, era chiaro che non camminasse benissimo. Era evidente infatti che zoppicasse un po’ mentre salutava tutti e si congratulava con i nuovi ammessi al Serale, Jacopo e Francesco. Si è intravista anche una fascia intorno alla caviglia che spuntava dalle scarpe. Talisa si è infortunata al Serale, insomma, ma di sicuro non comprometterà la sua corsa alla vittoria. Probabilmente si è fatta male durante le prove dei quadri di Peparini e lo vedremo nelle prossime puntate del daytime, intanto possiamo già immaginare che non sia nulla di grave.

Talisa si è infortunata ma è ancora una ballerina di Amici 19

Quando i ballerini si infortunano in modo importante lasciano la scuola di Amici, perché hanno dei tempi di recupero che non permetterebbero il normale svolgimento delle prove e delle esecuzioni in puntata. Come è successo con Federico Pietrucci, che si è anche operato. Forse Talisa recupererà nel giro di pochi giorni e considerando che l’ingresso nelle casette è avvenuto venerdì scorso, dopo la registrazione, è possibile anche che la ballerina abbia già recuperato e sia già in sala prove.