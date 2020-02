Federico Pietrucci in ospedale, operazione dopo Amici: le sue parole

Federico Pietrucci in ospedale dopo l’infortunio ad Amici: le ultime news sul ballerino

Federico Pietrucci si è operato alla mano dopo l’infortunio ad Amici. Forse in pochi avevano intuito la gravità dell’infortunio, pensando a un impedimento temporaneo e non che richiedesse un intervento chirurgico. Nel primo caso, però, probabilmente Federico non sarebbe stato costretto a lasciare la scuola di Amici di Maria De Filippi a un passo dal Serale. In questi ultimi giorni invece il ballerino si è mostrato su Instagram sul letto d’ospedale e con addosso un camice verde, tipico dei pazienti che entrano in sala operatoria. Qualche fan ha ironizzato sulla cosa, scrivendo che alla fine una maglia verde l’ha comunque indossata: con quella giusta e senza l’infortunio, Federico sarebbe stato al Serale di Amici magari.

Federico Pietrucci si è operato dopo l’infortunio ad Amici: le parole ai fan

Le cose sono andate come sono andate, ciò che importa al momento è che l’operazione alla mano di Federico è andata bene e tornerà presto a danzare. La prima foto è stata postata da papà Michele, che ha aggiunto: “Pronto per ricominciare”. A distanza di qualche ora è stato proprio il ballerino a dare sue notizie ai fan. Tra le stories su Instagram è comparsa la sua foto con la mano fasciata e con su scritto: “E anche questa è fatta!”. Federico era ancora nella camera d’ospedale in questa foto, ma con addosso i suoi vestiti stavolta. Probabilmente era stato già dimesso, segno del fatto che l’operazione alla mano non era così complicata.

Federico Pietrucci operato alla mano, dall’infortunio ad Amici alla sala operatoria

Federico dopo Amici non ha parlato della sua operazione, ha avuto solo un lungo sfogo dopo l’uscita. Prima di lasciare la scuola, invece, aveva così parlato di ciò che gli è successo su Witty: “Da quando ho iniziato sono successe un po’ di cose, un po’ tante… tra cui anche le cadute sbagliate… sempre dal fisioterapista o tutto il resto… però non ho mai avuto i segni dell’abbattimento personale. […] Sfortunatamente succede, un piccolo intoppo ma di certo non mi ferma una mano rotta”.