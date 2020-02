Federico Pietrucci: “Ho perso il controllo”, lo sfogo dopo Amici

Federico Pietrucci dopo Amici scrive un messaggio su Instagram ai fan: le parole del ballerino

Federico Pietrucci dopo Amici ha scritto un messaggio su Instagram ai fan. Ha parlato dell’abbandono della scuola e dell’infortunio con cui si è giocato l’accesso al Serale. Tutto è accaduto in pochissimi giorni e a pochi passi dall’inizio del Serale, una meta ambitissima da tutti gli allievi della scuola di Maria De Filippi. Federico ha dovuto lasciare Amici 19 perché si è infortunato e con un tutore alla mano ha salutato il pubblico nella puntata di sabato pomeriggio. Con un infortunio tale alle porte del Serale sarebbe difficile affrontare le coreografie e i ritmi della fase finale che porta al vincitore di Amici, per questo Federico ha lasciato la scuola. Non è detto però che non possa tornare l’anno prossimo, un’occasione che ha sfruttato per esempio Andreas Muller.

Amici 19, Federico Pietrucci dopo l’infortunio: “So di aver perso il controllo”

Anche Andreas si era infortunato a pochi giorni dal Serale di Amici, ma è tornato nell’edizione successiva e sappiamo bene come è andata a finire. Andreas ha vinto Amici nell’edizione in cui è tornato dopo l’infortunio ed è ciò che si augurano adesso i fan di Federico. Lui però si è infortunato tirando un pugno al muro perché molto nervoso durante uno scontro con Martina nella scuola. E oggi ha ammesso che sa di aver commesso un passo falso, per certi versi: “Eh si… finisce il mio percorso ad Amici… so di aver perso il controllo, so che potevo tenermi un po’ di più ma so anche che questa non è la fine di tutto, è solo un nuovo checkpoint, è un nuovo inizio… Sono fiero del mio percorso, delle soddisfazioni e delle amicizie create lì dentro”.

Federico Pietrucci, le parole su Instagram dopo l’infortunio ad Amici

Il messaggio del ballerino prosegue così: “Come ho detto ‘Amici non è solo un talent, ma è un punto d’incontro’… Sì! Un punto d’incontro tra persone che hanno la tua stessa passione e che la vogliono condividere con tutti (come l’arte vuole che sia)”. Nonostante non sia andata come sperava, Federico conserverà un bel ricordo di Amici: “Custodirò il mio percorso prezioso nel cuore e nel mio bagaglio artistico come custodirò nel cuore tutte le persone che hanno creduto in me e che continueranno a farlo!”.