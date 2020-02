Federico Pietrucci torna ad Amici: le parole del ballerino dopo l’abbandono

Amici, Federico Pietrucci torna come ballerino: le parole dopo l’eliminazione

Sappiamo tutti ormai che Federico Pietrucci ha dovuto abbandonare la scuola di Amici 19 a pochi passi dal Serale per via di un infortunio. L’indiscrezione ci era arrivata ieri mattina e poi le anticipazioni pomeridiane avevano confermato tutto; oggi la messa in onda, con Federico in jeans senza tuta, visibilmente triste in volto e deluso per aver dovuto lasciare Amici di Maria De Filippi a causa di una mano rotta. Sempre oggi la conferma che Federico potrebbe tornare come ballerino nel talent show: a dirlo è stato proprio lui in un’intervista di Witty Tv in cui ha ricordato il suo percorso in trasmissione e parlato del suo futuro.

Federico dopo Amici 19: il ballerino va avanti nonostante l’abbandono

“Amici – queste le parole del ballerino – non è solamente un talent ma è proprio un punto d’incontro: ti mette a contatto con le persone che non sono come te, di differenti caratteri, di differente età. Devi andarci d’accordo ma capisci tante cose, non a livello artistico ma a livello personale. È capitato… Da quando ho iniziato sono successe un po’ di cose, un po’ tante… tra cui anche le cadute sbagliate… sempre dal fisioterapista o tutto il resto… però non ho mai avuto i segni dell’abbattimento personale. Ho avuto sf…a – queste le sue parole sull’infortunio –, però si va sempre a testa alta avanti. Prima cerco di mettere a posto il mio corpo… forse prendo in considerazione l’anno prossimo, chissà! Vediamo!”. Parole cariche di entusiasmo per il futuro, le stesse che il ballerino ha usato tra le sue storie Instagram: “Grazie mille a tutti quanti per il supporto. Sfortunatamente succede, un piccolo intoppo ma di certo non mi ferma una mano rotta!”.

Amici di Maria De Filippi: tante opportunità per gli ex concorrenti

Anche se Federico non ha dato alcuna conferma sul ritorno nella prossima edizione di Amici dubitiamo che non approfitterà dell’occasione offerta dal talent show di Canale 5. Certo, a rifiutare di tornare sono stati già Miguel Chavez, Federica Marinari e Federico Milan che hanno preferito proseguire il proprio percorso artistico senza rimettersi in gioco; sarebbe un peccato se Federico facesse la medesima scelta perché è sempre stato amato dal pubblico e a prescindere da questo meriterebbe comunque un’altra possibilità.