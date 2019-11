Miguel Chavez non torna ad Amici, è ufficiale: il ballerino spiega e nomina Timor

Amici 19, Miguel Chavez non torna: l’ufficialità in un post su Instagram

Miguel Chavez non tornerà ad Amici 19. No, non si tratta di una nostra supposizione ma di una conclusione a cui potrete giungere tutti leggendo l’ultimo post che l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram; poi, certo, tutto può succedere, ma al momento ci sembra impossibile che il pupillo di Timor Steffens torni in quest’edizione che sembra promettere bene.

Amici, il messaggio di Miguel per la nuova classe

“Finalmente – inizia così Miguel il suo post su Instagram – oggi aprono le porte della grande scuola di @amiciufficiale che daranno l’opportunità a 17 artisti pieni di talento di realizzare il loro sogno. Con questo post ci tengo innanzitutto ad augurare un grandissimo in bocca al lupo ai ragazzi perché proprio un anno fa ho avuto l’onore di essere stato ammesso nella scuola e la sensazione è indescrivibile perché è proprio un passo importante che si fa verso il grande sogno”. Già un inizio del genere fa pensare che Miguel non si presenterà né come sfidante né tramite altri canali.

Miguel non sarà un concorrente di Amici 19: i consigli ai concorrenti

L’inizio però è solo una piccolissima parte di un messaggio molto più lungo. “Per chi non è riuscito – ha così proseguito Miguel parlando di chi è stato eliminato – non è una sconfitta ma anzi deve essere un motivo in più per riprovarci e non buttarsi giù perché ognuno di noi avrà il proprio momento di brillare! I consigli che potrei dare – ha poi aggiunto il ballerino che è tra i più titolati a dare suggerimenti, visti i suoi indiscutibili miglioramenti nel talent show di Canale 5 – sono i seguenti: 1) Siate sempre umili con tutti perché con un piccolo gesto di umiltà riempi il cuore a qualcun altro. 2) Impegnatevi al 101%, date sempre il massimo. 3) Cercate sempre di ascoltare il vostro cuore e il vostro intuito, fidatevi di voi stessi sempre. 4) Affrontate le cose con coraggio e onore. 5) Amatevi 24/7. In questo post – queste le parole successive – ci tengo a raccontarvi un po’ cosa ho fatto dopo il mio percorso ad Amici”.

Amici di Maria De Filippi, il rapporto con Timor Steffens

“Grazie al grandissimo premio che mi è stato consegnato da @banca5spa e sopratutto grazie a @timorworld e ad @amiciufficiale – ha confessato Miguel – ho potuto studiare molto. Ho fatto tante lezioni con molti coreografi, ho avuto una speciale proposta da @timorworld di poter partecipare al suo show @dancedancedancenl il quale mi ha aiutato tanto perché c’erano tante coreografie da imparare ed è stato grandioso perché ho allenato molto la memoria e le mie skills in altri stili. Posso solo dire che sono cresciuto ancora di più”. In effetti tutti potranno vedere che Miguel ha avuto un’estate ricchissima di appuntamenti anche importanti, e soprattutto che si è visto spesso con il simpatico Timor – e diciamo “simpatico” non tanto per -. Evidentemente, Miguel è soddisfatto così e forse il ritorno ad Amici di Maria De Filippi non rappresenta più uno dei suoi obiettivi: lo apprendiamo in effetti dalla conclusione del post scritto su Instagram.

Il futuro di Miguel dopo Amici: “Non potevo ricevere un regalo migliore”

“Oggi – ha scritto il ballerino – mi rendo conto che ho fatto dei bei passi da giganti e continuerò a farli perché non si smette mai di crescere e di diventare più bravi. Ragazzi, mi è stata data l’opportunità di poter studiare liberamente e io l’ho fatto e posso solo dire che non potevo ricevere un regalo migliore. Inoltre grazie a questi eventi a cui ho partecipato ho potuto conoscere ed incontrare tante persone che mi hanno sostenuto e seguito ed è stato davvero bello e speciale. Vi voglio solo augurare buona fortuna ancora una volta! Vi voglio un mondo di bene #amici19″. Ci dispiace che Miguel non ritorni ad Amici, visto che era un ballerino non solo molto capace ma anche umile e determinato, un grande stacanovista; speriamo tuttavia che il suo futuro sia sempre più roseo e che magari dopo la tanta esperienza accumulata nei prossimi anni lo troveremo tra i professionisti. Buona fortuna, Miguel! Vi lasciamo al post: