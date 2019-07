Amici, lo scherzo di Timor a Miguel: “Pensava di potersi…”, poi le parole su Simone

Timor Steffens e Miguel Chavez insieme dopo Amici di Maria De Filippi

Alzi la mano chi tra voi telespettatori di Amici di Maria De Filippi non ha amato il rapporto tra Timor Steffens e Miguel Chavez fino a shipparli! Il ballerino si è presentato nel talent show di Canale 5 dicendo chiaramente di non aver mai studiato, e proprio per questo sin dal primo minuto nell’accademia più spiata d’Italia non si è mai risparmiato: tutti abbiamo visto i suoi miglioramenti, e la stessa Alessandra Celentano, che non è certamente un esempio d’insegnante “facilissima”, diciamo così, lo ha apprezzato per il suo percorso; lo stesso vale anche per Veronica Peparini, e ovviamente anche per il già citato Timor che è finito in lacrime quando ha visto il sogno di Miguel infrangersi prima dell’inizio del Serale. Il resto della storia lo sapete: Maria ha proposto a Miguel, Federica Marinari e Federico Milan di ripresentarsi ai casting, e Timor ha detto al primo che avrebbe lavorato volentieri con lui per aiutarlo a crescere e migliorare.

Lo scherzo di Timor a Miguel prima di uno spettacolo

Il maestro di danza ha mantenuto la sua parola, e infatti abbiamo appena visto delle storie su Instagram in cui Miguel e Timor sono assieme ad altri ballerini e il primo cerca di riposarsi prima di uno spettacolo: “La scorsa sera – queste le parole a commento del video – prima dello spettacolo. Miguel pensava di essere al sicuro e che avrebbe potuto riposarsi un po’”. Perché “pensava”? Beh, semplicemente perché Steffens gli ha fatto uno scherzetto che non sarebbe piaciuto a molti, e che gli avrà fatto passare sicuramente il sonno: lo ha spaventato mentre dormiva, per poi farsi una grossa grassa risata avendo visto la sua faccia spaesata. Trovate ancora tutto su Instagram e vi renderete senz’altro conto che i due vanno d’amore e d’accordo e che il loro rapporto si è solidificato in questi mesi. Mesi in cui – ve lo ricordiamo – Miguel ha fatto esperienze molto molto importanti che esulano dalla danza.

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi, Timor ancora insegnante?

Timor non si è limitato solo a pubblicare questo scherzo a Miguel ma ha anche scritto delle belle parole a Simone Nolasco, uno dei ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi che secondo lui è tra i migliori artisti in Italia. Sembra insomma che l’esperienza nel nostro Paese sia indimenticabile per il coreografo, e la nostra speranza è che venga confermato per la nuova stagione. Ricordate che farà il suo debutto Amici Vip con una divertentissima conduttrice, vero?