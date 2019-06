Amici Miguel Chavez, dopo il singolo le scuse: “Spero possiate comprendere”

Miguel Chavez, dopo Amici il lancio del singolo Il resto non esiste

Dopo Amici 2019 Miguel Chavez non ha mai smesso di studiare danza frequentando tra gli altri Timor Steffens e il suo amico Federico Milan, anche lui eliminato prima del Serale, con cui ha proposto ai fan varie coreografie su Instagram e più in generale sui propri profili social. L’ultima notizia che lo riguarda lo vede protagonista nelle vesti di cantante; sì, forse non tutti lo sapete ancora ma da pochissimo tempo è stato rilasciato il suo singolo Il resto non esiste più che non è il primo pezzo cantato da un ballerino di Amici: ricordiamo infatti che dopo un po’ di tempo dalla sua edizione anche Giuseppe Giofrè lancio l’orecchiabile Break.

Amici, la sorpresa di Miguel ai fan dopo il debutto come cantante

Proprio poche ore fa Miguel ha voluto parlare ai suoi fan delle emozioni di questi giorni in una serie di Instagram stories con le quali ha spinto tutti a non arrendersi e a inseguire i propri sogni con dedizione e sacrificio. “Ci tengo a dirvi che sono veramente emozionato e felice – queste le parole di Miguel – per […] l’uscita del mio singolo […] Non vedo l’ora di potervi fare un regalo perché siete delle persone bellissime che non si stancano mai nel sostenere il talento e la potenzialità che una persona può avere”. La sorpresa a cui Miguel fa riferimento sarà annunciata molto presto e sembra farà molto piacere ai suoi sostenitori.

Le scuse di Miguel per l’assenza dai social network

Essendo stato molto assente dai social network proprio per questi tanti impegni il ballerino si è anche scusato ribadendo l’affetto che nutre per i fan e chiedendo comprensione: “Ciao ragazzi – queste le parole di Miguel su Instagram -, mi dispiace tanto se purtroppo in questi ultimi giorni non sono stato tanto attivo. Ma la ragione è perché sono stato a impegnarmi molto con il ballo. Ci tengo a dirvi che vi voglio molto bene, e spero per voi possiate comprendere il tutto. Vi voglio bene”. Tutto procede insomma per il verso giusto, e la speranza è che lo rivedremo nella prossima edizione di Amici, come anticipato, del resto, dalla stessa Maria De Filippi.