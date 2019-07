Amici Vip conduttrice, Michelle Hunziker al timone? Le news sul talent show

La conduttrice di Amici Vip è Michelle Hunziker? Il talent show delle star parte col sorriso

Alla conduzione di Amici Vip potrebbe esserci la spumeggiante Michelle Hunziker, e bisogna dire che mai scelta fu tanto azzeccata vista l’ottima conduzione di cui ha dato prova ad All Together Now, la cui seconda stagione è stata confermata nonostante gli ascolti non proprio entusiasmanti, ma neanche deludenti, dell’esordio della scorsa stagione televisiva. Non possiamo darvi la certezza che la Hunziker sarà al timone della prima edizione Vip di Amici, che poi altro non dovrebbe essere che un mix di tanti dei programmi già andati in onda, ma le indiscrezioni vengono dall’affidabile Davide Maggio, e quindi non potevamo non riportarvele. Veniamo subito al dunque.

Amici Vip conduttrice, è Michelle Hunziker la conduttrice secondo Davide Maggio

Alla presentazione dei palinsesti Mediaset non erano stati svelati né il nome della conduttrice di Temptation Island Vip 2 né quello di chi avrebbe guidato Amici Vip; ebbene Maggio proprio poche ore fa sul suo blog ha colmato questo vuoto facendo due nomi: quello di Alessia Marcuzzi per Temptation Island Vip 2 (trovate qui tutte le ultime news sul programma) e quello di Michelle Hunziker per Amici Vip. Due ottime scelte, se dovessero essere confermate, perché entrambe hanno uno stile di conduzione che ci sembra adatto ai due prodotti televisivi loro assegnati; Michelle tra l’altro si è fatta le ossa con All Together Now, a cui hanno partecipato moltissimi ex di Amici, lo avrete notato senz’altro, quindi non si dimostrerà neanche spaesata. Come potrebbe farlo, del resto, dopo la bellissima conduzione di Sanremo?

Le ultime news su Amici Vip: ritorno in grande stile per Michelle Hunziker

Un bel ritorno per la Hunziker insomma in questa stagione: Amici Vip dovrebbe partire tra la fine di settembre e la prima settimana di ottobre, e All Together Now dovrebbe tornare in primavera con la sua seconda stagione. Molto del successo del primo programma dipenderà dalla bravura degli autori nel saper mischiare in modo interessante la gara tra le stelle che saranno scelte e le loro storie personali, un po’ come ha sempre fatto Maria De Filippi al Serale di Amici, in cui gli spazi alla “C’è posta per te” non sono mai stati abbandonati. Il piatto sembra ghiottissimo: staremo a vedere se i telespettatori e le telespettatrici lo apprezzeranno.