Palinsesti Mediaset 2019/2020: Temptation e Amici Vip, news e conduttori

Palinsesti Mediaset 2019/2020: L’Isola dei Famosi, Temptation Island Vip e Live – Non è la d’Urso confermati. Arriva Amici Vip. News e conduttori della nuova stagione televisiva

Mediaset, nella giornata di ieri, ha svelato i Palinsesti 2019-2020. Cornice della conferenza stampa è stato il Grand Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure. All’appuntamento c’erano il presentatore Gerry Scotti, il vicepresidente e amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, il direttore generale dell’informazione Mauro Crippa, il direttore generale palinsesti Marco Paolini e il direttore generale dei contenuti Alessandro Salem.

Palinsesto Canale 5: conferme e novità

Canale 5 conferma il daytime della passata stagione. Torneranno: Mattino 5, Forum, Uomini e donne, Pomeriggio 5, Verissimo, Domenica Live. Per quanto riguarda i preserali riecco Caduta libera, Avanti un altro, The Wall. In aggiunta la novità Conto alla rovescia. Naturalmente torneranno anche il Tg5 e Striscia la notizia. Per quanto concerne la prima serata ci saranno le nuove edizioni dei già rodati Tu si que vales, C’è posta per te, Amici, Temptation Island VIP, Live – non è la d’urso, L’isola dei famosi, All together now, Grande Fratello VIP (in video anche durante il periodo natalizio. Ci sarà al timone Alfonso Signorini). Le novità saranno Amici VIP e gli Euro Games (show noto come Giochi Senza Frontiere. I conduttori saranno Alvin e Ilary Blasi). Infine, l’offerta per le fiction consterà dei seguenti prodotti: L’isola di Pietro 3, Rosy Abate 2, Made in Italy, Il processo, Oltre la soglia, Fratelli Caputo, Scomparsi, Giustizia per tutti (con Raoul Bova). Pier Silvio Berlusconi ha anche detto che “la migliore partita della Champions sarà trasmessa free su Canale 5.”

Palinsesto Italia1 e Rete4

La seconda rete Mediaset, cioè Italia1, punterà su Freedom (nella passata stagione in onda su Rete 4), Low Cost (con Pio e Amedeo), Colorado, Tiki Taka e due serate de Le Iene. Ci sarà poi il ritorno de La Pupa e il secchione. Altre due novità riguardano il nuovo programma con Diego Abatantuono, che metterà in scena una sfida di comici, e la nuova trasmissione intitolata Social. Su Rete4 verranno trasmessi Dritto e Rovescio, Quarta repubblica, Cr4 La repubblica delle donne, Quarto grado, Il segreto, Lo Sportello di Forum, Stasera Italia e Fuori dal coro.

Che fine faranno 90 Special e Adrian. Conduttori Temptation Island Vip, Amici Vip e Isola dei Famosi

TvBlog ha inoltre chiesto chi condurrà Temptation Island Vip (negli ultimi giorni sono circolate diverse indiscrezioni su Filippo Bisciglia e Ilary Blasi, che però paiono entrambi lontani dallo show) e Amici Vip. “Amici VIP è un progetto nato 15 giorni fa. Non siamo ancora arrivati a definirne la conduzione in modo preciso“, ha detto Alessandro Salem che ha aggiunto che Vanessa Incontrada non è tra le papabili come spifferato negli ultimi giorni da alcuni siti. “Non si è definito il conduttore di Temptation Island Vip – ha proseguito Salem -. L’Isola sarà condotta da Alessia Marcuzzi. Il senso della vita non ci sarà”. Per quanto riguarda Adrian, Pier Silvio Berlusconi, mentre veniva mostrato un filmato di Adrian che diventa Adriano e che torna a ottobre, ha dichiarato: “Noi non siamo soddisfatti di come sono andate le cose, ma è giusto dare una seconda chance ad un grande artista e al suo pensiero. Anche lui ci sembra molto convinto. Lo vuole fare e vuole essere più presente. Sta lavorando e sta lavorando ad uno spettacolo”. E la prosecuzione di 90 Special (la prima edizione è stata condotta da Nicola Savino)? “Con Savino stiamo pensando ad altre produzioni”, ha detto sempre Berlusconi.