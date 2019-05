90 Special di Nicola Savino, niente seconda edizione: rinviato, motivo

90 Special, niente seconda edizione: il programma condotto da Nicola Savino rinviato a data da destinarsi, il motivo

Che fine ha fatto 90 Special? La trasmissione televisiva condotta da Nicola Savino, la cui prima edizione è andata in onda su Italia 1 dal 17 gennaio al 22 febbraio 2018, avrebbe dovuto tornare a maggio 2019, cioè in questi giorni. Questo almeno quello che lo stesso conduttore di Lucca, voce storica di Radio Deejay, comunicava lo scorso novembre. Tuttavia, a oggi, è calato il silenzio sullo show. Anzi è calata la mannaia del palinsesto Mediaset, nel senso che non vi è alcuna traccia del varietà. Ad annunciarlo TvBlog, che ha spiegato anche il motivo dell’assenza della trasmissione ‘vintage’.

90 Special rinviato a data da destinarsi: questione di budget

“90 Special tornerà nel mese di maggio, tornerà prima che voi andiate in vacanza. Si farà ancora”. Con queste parole, nel mese di novembre, Savino informava il pubblico sul futuro del varietà, sbilanciandosi ai microfoni di Deejay Chiama Italia. Qualcosa però è andato storto. 90 Special non tornerà, almeno nell’immediato e sicuramente non a maggio (anche perché il mese già sta volgendo al termine). “Il motivo? Presto detto: il programma è stato cancellato dai palinsesti della primavera di Italia 1 (e rinviato alla prossima stagione) per una questione di budget”, si legge su TvBlog.

Anche la Pupa e il Secchione rinviato alla prossima stagione

Una notizia che ha lasciato un po’ di perplessità nel pubblico del varietà. Anche perché gli ascolti della prima edizione sono stati confortanti, visto che hanno pizzicato quasi il 9% di share. Niente male per la seconda rete del Biscione. Resta da capire se lo show troverà spazio e budget nella prossima stagione del piccolo schermo e, se ciò accadesse, resta da capire se sbarcherà con l’idea che già aveva preso quota. Cioè quella di esplorare una nuova decade, vale a dire gli Anni 80. A proposito di annunci e rinvii, un altro programma atteso è stato procrastinato: stiamo parlando de La Pupa e Il Secchione. Anche in questo caso, vale lo stesso discorso di 90 Special: niente budget e rinvio a data da destinarsi.