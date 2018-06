Nicola Savino dopo 90 Special: tutto pronto per il programma sugli anni 80

Nicola Savino dopo 90 Special sta lavorando ad un altro programma: a Mediaset tutto pronto per lo speciale sugli anni 80

Pare che per Nicola Savino il lavoro a Mediaset non sia ancora finito. Dopo 90 Special, Le Iene e Balalaika, infatti, la rete avrebbe intenzione di affidare al conduttore un altro progetto interessante. Il settimanale Chi, in particolare, ha fatto sapere che Savino si sta già dedicando ad una versione anni 80 di 90 Special. Il nome che è saltato fuori, però, è solo quello del presentato di Balalaika, mentre niente è stato detto su probabili ed eventuali co-conduttori o co-conduttrici (ricordiamo infatti che l’hanno scorso era stata scelta Ivana Mrazova per questo ruolo). Il nuovo format seguirà il vecchio anche in questo?

Nicola Savino pronto per la versione anni ’80 di 90 Special: l’indiscrezione del settimanale Chi

“Nella prossima stagione televisiva Nicola Savino tornerà in prima serata su Italia 1” è stato scritto nella rubrica Chicche di Gossip di Chi. Nel settimanale di Alfonso Signorini, inoltre, è stato aggiunto: “Se lo scorso hanno assieme al suo team aveva raccontato gli Anni 90, questa volta si concentrerà sugli anni ’80 e le sfumature pop di un decennio. Per lui al momento sono previste quattro prime serate”. Le premesse, dunque, sembrerebbero davvero promettere bene. Lo show sugli anni 80 potrebbe di fatto essere un altro successo per Mediaset.

Nicola Savino dopo Le Iene e Balalaika resta a Mediaset: il conduttore confermato anche per la prossima stagione

La trasmissione che Mediaset avrebbe pensato di affidare ancora una volta a Nicola Savino non farebbe altro che riconfermare la presenza di quest’ultimo sulla rete. Come molti sanno, infatti, per diversi anni lo stesso è stato uno dei volti celebri della Rai. Uno dei suoi più grandi successi, per esempio, è stato sicuramente Quelli che il Calcio, che Savino ha sempre condotto e gestito egregiamente. Ad oggi, però, pare che di ritornare indietro non sia ancora il momento.