Temptation Island Vip 2 conduttrice, scelta Alessia Marcuzzi? Tutte le news

La conduttrice di Temptation Island Vip 2 è Alessia Marcuzzi? Il gossip

Dovrebbe esserci una conduttrice al timone di Temptation Island Vip 2, e a darlo quasi per scontato è il sempre aggiornato Davide Maggio che sul suo sito ha fatto il nome di lei: Alessia Marcuzzi. Maggio scrive che non c’è ancora nulla di nero su bianco ma che al momento sarebbe soltanto in pole position; di conseguenza tutto potrebbe cambiare. Il punto è che la Marcuzzi ci sembra adattissima a questo ruolo, molto di più rispetto a quella di conduttrice di un reality show, dove invece a nostro avviso serve un carattere leggermente più deciso, diciamo così, e abbiamo come l’impressione che proprio per queste ragioni la scelta ricadrà su di lei. Ad ogni modo noi ve ne daremo conferma non appena ne sapremo di più.

Temptation Island Vip 2, Alessia Marcuzzi alla conduzione secondo Davide Maggio

Ricordiamo che i palinsesti Mediaset sono stati presentati da poco e che nonostante ciò non era stata data alcuna informazione sulla conduzione di due programmi attesissimi, non solo su Temptation Island Vip 2 ma anche su Amici Vip che dovrebbe esordire tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre (trovate qui tutte le ultime anticipazioni con le news sulla conduttrice); è stato proprio Maggio a colmare il vuoto con quest’importante indiscrezione che conferma ancora una volta che Alessia, a differenza di quanto si pensava dopo l’insuccesso eclatante dell’Isola dei Famosi di quest’anno, non è stata accantonata dall’azienda. Anche perché – diciamocelo – quando un programma fallisce nei suoi obiettivi le responsabilità sono di tutto il team e non solo della conduzione.

Ritorno in grande stile per Alessia Marcuzzi: tre programmi da settembre

La Marcuzzi ritornerebbe quindi alla grande in televisione con ben tre impegni: oltre a Temptation Island Vip 2 condurrà infatti la nuova stagione dell’immortale Le Iene e ancora una volta l’Isola. Staremo a vedere come vestirà i panni della consigliera dell’edizione Vip di Temptation Island, anche se a dirla tutta non abbiamo poi così tanti dubbi, vista la sua frizzante personalità.