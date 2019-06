Alessandra Procacci, da Amici ad All Together Now: 100 punti per lei!

Cantante di Amici ottiene 100 ad All Together Now

Alessandra Poracci è riuscita a raggiungere 100 punti! Il muro è stato spettinato dalla voce di questa cantante, che abbiamo visto anni fa ad Amici di Maria De Filippi, precisamente nell’edizione numero 11. L’aveva voluta fortemente Mara Maionchi ma, durante il suo percorso, non è riuscita a spiccare il volo. Ha riscosso invece un grande successo ad All Together Now, dove ha rivelato anche di avere una figlia, per la quale vorrebbe un futuro meraviglioso. Alessandra è una donna che ha avuto una storia difficile – come ha spiegato lei stessa – e che ha dimostrato di possedere una grinta esplosiva!

Il sogno di Alessandra Poracci e il futuro di sua figlia

Abbiamo visto Antonella Lo Coco baciare la sua futura sposa, poi Alessandra Poracci conquistare tutto il muro. Ha un sogno che vorrebbe realizzare: “Una parte del premio vorrei metterla in un cassettino per Sofia così, quando diventerà grande, potrò darle un futuro universitario o delle lezioni di canto”. Gianluca Vacchi è rimasto sorpreso dal suo talento: “Questa volta ci sono stati due 100. Penso che sia io il responsabile. Lei è una straordinaria interprete così com’è straordinario il suo percorso vita”.

Ex concorrenti di Amici e Grande Fratello ad All Together Now sorprendono tutti

Alessandra Poracci cerca, con All Together Now, di dare una svolta alla propria vita. Vorrebbe poter dare un nuovo slancio alla sua carriera di cantante: dopo Amici di Maria De Filippi, non ha comunque messo da parte la sua passione per la musica. Abbiamo rivisto nel programma musicale anche un’ex concorrente del Grande Fratello 11! Una puntata ricca di sorprese.