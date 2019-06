Francesca Giaccari, dal Grande Fratello conquista All Together Now

Francesca Giaccari del Grande Fratello ad All Together Now

Francesca Giaccari ha partecipato ad All Together Now dopo la sua partecipazione al Grande Fratello 11. Ha sempre avuto il sogno di diventare una cantante e, durante la trasmissione, ha colpito molti giudici del muro, che hanno speso per lei delle bellissime parole. Al Gf aveva detto di essere una malinconica mascherata da espansiva e che aveva il sogno di aprire un agriturismo; ha portato avanti gli studi di naturopatia e continua a essere un’insegnante. Non ha mai abbandonato la musica.

La cantante del Grande Fratello che ha stregato con la sua voce profonda

J-Ax le ha detto: “Brava, hai dominato il pezzo. C’è stato un giudice che si è alzato prima che iniziassi a cantare”. Quale sarà il percorso di Francesca del Gf? Chiusa quell’esperienza, abbiamo avuto ben poche notizie sul suo conto; All Together Now potrebbe essere un grande trampolino di lancio per la cantautrice. Lo stesso discorso vale per un’ex concorrente di Amici che è riuscita a ottenere 100 punti.

Anticipazioni All Together Now: cosa succederà nella prossima puntata e come sarà il nuovo regolamento?

In quest’ultima puntata di All Together Now, c’è stata anche una bellissima proposta di matrimonio. Cosa succederà nella prossima puntata? I 20 concorrenti che sono riusciti ad accedere alla nuova fase saranno i protagonisti di sfide dirette. Ne rimarranno sempre meno e tutto potrebbe cambiare: quei cantanti che hanno convinto meno potrebbero invece ricevere un successo maggiore rispetto ai “favoriti”.