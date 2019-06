Antonella Lo Coco si sposa con una donna: bacio All Together Now

Matrimonio Antonella Lo Coco: il bacio con Elisa ad All Together Now

Antonella Lo Coco si sposerà con Elisa. Stanno insieme da diverso tempo e il matrimonio è stato annunciato (regalando a entrambe un’indimenticabile sorpresa) ad All Together Now! La musica genera amore e l’amore genera momenti incredibili come questo. A sorpresa, l’ex cantante di X Factor ha incontrato la sua fidanzata – e futura moglie – e si sono lasciate andare a un bacio appassionato, che ha commosso la maggior parte dei personaggi del muro.

Le parole di Michele Hunziker contro le discriminazioni e a favore dell’amore

Michele Hunziker ha fatto gli auguri alla coppia e poi si è lasciata andare a un bellissima discorso: “Voi dovete essere felici. Voglio dire una piccola cosa. Molti a casa si sono stupiti per questo perché viviamo ancora in una società piena di cliché, dove nasce sempre il pregiudizio. Ad All Together Now è una parola bandita! L’amore non ha una categoria, l’amore ha tanti colori, come la musica. Auguri ad Antonella ed Elisa!”.

Antonella Lo Coco si sposa con Elisa: l’emozione della cantante

Lo Coco, con gli occhi lucidi, ha detto: “Ce l’avete fatta a farmi questa sorpresa” e ha poi baciato la sua futura moglie. Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Questa sera per la prima volta un concorrente è riuscito a convincere interamente il muro, ottenendo 100 punti. Cos’altro succederà ad All Together Now? Le sorprese non mancheranno mai!