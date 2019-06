Prima concorrente All Together Now fa 100 e va in finale

Martina Manzi, traguardo importante: ottiene 100 punti e vola alla finale di All Together Now

Per la prima volta un concorrente di All Together Now è riuscito a convincere tutto il muro, ottenendo 10o punti. Lei è la 23enne Martina Manzi, fa la barista e vorrebbe iniziare presto una carriera da cantante professionista. Vorrebbe infatti usare il premio messo in palio dal programma per realizzare il suo primo album. Confessione, questa, che ha colpito molto la maggior parte dei giudici; ma quello che ha conquistato davvero è stata la sua voce e anche un carisma che non tutti possiedono. Queste sue qualità le hanno permesso di volare direttamente alla finale, senza doversi scontrare con altri concorrenti di All Together Now.

All Together Now, la Hunziker incontenibile: la reazione alla vittoria di Martina Manzi

Michelle Hunziker è letteralmente impazzita: “Finalmente 100! Sei la prima concorrente di All Together Now ad aver raggiunto questo punteggio! Sei in finale. Sì, andrai direttamente alla finale di All Together Now. Non ti sfiderai con nessuno”. Gianluca Vacchi – ospite d’eccezione di questa puntata – ha voluto dare la sua opinione: “Hai una grande estensione, una grande potenza, una voce pazzesca. Puoi cantare già da domani nel mio nuovo disco”. Ci sarà veramente un pezzo tra lei e Vacchi?

Martina Manzi vincitrice annunciata di All Together Now?

Una puntata ricca di sorprese: avete visto quella ad Antonella Coco, che si sposerà molto presto con Elisa? Oltre a questo momento così romantico, resterà nella storia la vittoria di Martina Manzi. J-Ax le ha chiesto: “Tu hai detto che vuoi investire sulla musica… che cosa ti ha impedito di farlo?”; questa la risposta della ragazza: “Il lavoro da barista non mi permette di produrre un disco. Sono una cantautrice. Sono già all’opera. Ce l’ho sempre messa tutta”.