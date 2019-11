Amici 19 ballerini professionisti, elenco nomi: conferme e new entry del cast

Ballerini professionisti Amici 19, il cast completo e i nomi dei danzatori dell’edizione 2019-2020

Curiosi di scoprire chi sono i ballerini professionisti di Amici 19? Abbiamo tutti i nomi del cast dell’edizione 2019-2020, pronto a essere consultato in qualsiasi momento. Magari guardando una coreografia potrebbe sfuggirvi il nome di un ballerino piuttosto che il cognome di un altro: per questo l’elenco completo dei professionisti di Amici 19 verrà in vostro aiuto. Abbiamo scoperto il corpo di ballo di questa edizione grazie a un video postato su Instagram, sul profilo ufficiale, in cui appaiono tutti, uno per uno. Sono già abbastanza i nomi, ragion per cui è probabile che non se ne aggiungeranno altri, almeno per la fase del pomeridiano. Pronti a scoprire conferme e new entry tra i ballerini professionisti di Amici 19?

Amici 19, l’elenco e i nomi dei ballerini professionisti della nuova edizione

Nel video in questione, in cui è stata annunciata (per sbaglio) una novità sugli insegnanti, è Marcello Sacchetta ad apparire per primo. Poi tutti gli altri compaiono man mano e ci sono delle new entry tra i ballerini professionisti, almeno per quanto riguarda il pomeridiano. C’è infatti Umberto Gaudino della scorsa edizione, che abbiamo già visto nel corpo di ballo di Amici Celebrities. E ancora ritroveremo Alessio La Padula, ex allievo di Amici 15, l’edizione in cui Andreas Muller si era infortunato e in cui il circuito danza è stato vinto da Gabriele Esposito. Quest’ultimo invece è tra gli assenti tra i ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi di quest’anno. Non ci sarà neanche Bryan Ramirez, che invece c’era nella passata edizione.

Elenco ballerini professionisti di Amici 19: tutti i nomi

Di seguito l’elenco completo dei nomi dei ballerini professionisti di Amici 19:

Marcello Sacchetta;

Elena D’Amario;

Lorella Boccia;

Francesca Tocca;

Andreas Muller;

Umberto Gaudino;

Giulia Pauselli;

Simone Nolasco;

Alessio La Padula;

Virginia Tomarchio;

Federica Panzeri.

Questo dunque è il corpo di ballo della fase del pomeridiano. Tra loro molti sono ex allievi e per cui il pubblico ha accolto con gioia il loro ritorno ad Amici di Maria De Filippi. Altri hanno conquistato il cuore dei fan danzando ormai da anni nel talent show. Non resta che attendere i daytime e le puntate del sabato per vedere all’opera i ballerini professionisti di Amici 19.