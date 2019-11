Amici 19 anticipazioni, nuovo insegnante nella scuola: chi andrà via?

Amici 19 professori, le ultime anticipazioni annunciano novità importanti: il video su Instagram

Anticipazioni importanti sui professori di Amici 19! Finora c’è stato silenzio assoluto sugli insegnanti della nuova edizione, ma oggi qualcosa si è smosso sul profilo Instagram del talent show. Con un paio di video infatti sono arrivati un paio di indizi, e uno dei due potrebbe non piacere a qualcuno di voi. La prima novità è stata annunciata con un video in cui i professori di Amici 19 hanno spiegato secondo quale criterio assegneranno i banchi. Sono soltanto dei pensieri, senza autore: non c’è infatti il nome dell’insegnante che ha pronunciato quelle parole. Indirettamente, però, è stato dato un importante indizio sugli insegnanti di Amici 2020. In serata invece è arrivato un altro video con protagonista Marcello Sacchetta e i ballerini professionisti. In quest’ultimo video c’è Marcello che riceve un messaggio sul telefono, in cui c’è scritto: “Ci sarà una novità”.

Anticipazioni Amici 19, chi sono i professori?

Sempre nello stesso video lui non sa di cosa si tratta, ma tutti gli altri ballerini invece sì e iniziano a scherzare con lui, non volendo rivelargli nulla. Marcello ha chiesto a tutti di dirgli di cosa tratta questa novità di Amici 19, ma nulla. Anche la sua fidanzata Giulia Pauselli ha mantenuto il segreto: “Non mettermi in difficoltà per favore, vai”. Alla fine a parlare è stata Lorella Boccia, che insieme a Marcello condurrà il daytime di Amici. “La novità è che ci sta un nuovo insegnante”, ha detto la ballerina. Dunque nuovo professore ad Amici 19, ma non sappiamo di chi si tratta. Ricordate l’altro video di cui vi abbiamo parlato? Bene, nello stesso ci sono sei virgolettati, il che lascia pensare che ci saranno sei insegnanti ad Amici quest’anno, come anche l’anno scorso. Ma se sono sei e uno è nuovo, allora chi della vecchia guardia non rivedremo?

Amici 19 insegnanti, le ipotesi su chi potrebbe andare via

I nomo più papabili per l’addio sono Alex Britti e Timor Steffens, ma anche Stash. Il cantante di Oggi sono io è il più sospettato, ma non è detta l’ultima parola. Non tralasciamo il fatto che Lorella nel video ha detto che ci sarà un nuovo professore, però non ha detto che sarà l’unico. Non escluderemmo quindi la possibilità di vedere più volti nuovi, ma per il momento le anticipazioni di Amici 19 sui professori hanno annunciato solo un nuovo volto, non specificando neanche se di canto o di ballo. A dire il vero pare che l’intenzione iniziale non fosse di annunciare questa novità, perché il video è stato ricaricato senza questa parte. Troppo tardi, però.