Amici, Nicolai esagera con Timor: “Energia nera!”, è bufera

Non si placa la tensione nella scuola di Amici dopo l’ultima puntata del serale

Le puntate del serale di Amici sono diventate una sorta di gioco al massacro: si esce per un niente dopo i sacrifici di mesi all’interno della scuola. Ne sa qualcosa Talisa, l’ultima eliminata dal talent. Ma anche per chi rimane nelle casette la situazione non è delle migliori: la tensione, il tempo e la convivenza possono generare un mix esplosivo. Sono soprattutto i commenti dei giudici a destabilizzare i ragazzi anche perché, la maggior parte delle volte, si orientano in direzione contraria rispetto a quelli dei professori, che conoscono i ragazzi e hanno lavorato con loro per un anno intero. Se la Pettinelli cerca di spronare Nyv a dare voce a tutto il proprio talento, Zerbi e Jacopo sembrano oramai arrivati ai ferri corti con il professore che nn approva le ultime esibizioni del suo allievo. Insomma, la finale è vicina e sia i giudici sia i professori ce la stanno mettendo tutta per spronare i ragazzi di Amici.

Nicolai contro Timor Steffens: il ballerino non accetta il giudizio del suo professore

I ballerini rimasti in gara sono tre: Valentin, Javier e Nicolai e sono agguerritissimi. Data oramai per assodata la preferenza di Vanessa Incontrada per Valentin e Nicolai. Niente da fare: il ballerino cubano (Javier) non è riuscito a trasmettere personalità alla giudice, nonostante per la maestra Celentano sia tutto il contrario. Per lei, infatti, Javier è un ballerino completo che può permettersi tutto. Lo scontro più violento, come al solito, riguarda Nicolai: questa volta il suo bersaglio è stato Timor Steffens. Commentando l’ultimo messaggio di Timor in cui l’insegnante aveva sì complimenti per l’allievo ma lo tacciava anche di immaturità, il ballerino ucraino ha così bofonchiato: “Timor è una persona cattiva, ha un’energia nera e non voglio ascoltare le sue critiche”, ribadendo di non avere interesse per i giudizi dati da Steffens. Come la prenderà Timor che, di certo, non è uno che le manda a dire? Staremo a vedere.

Amici verso la finale: venerdì la terza puntata del serale

La corsa di Amici non si ferma e, salvo stravolgimenti nazionali dell’ultima ora, venerdì andrà regolarmente in onda pur senza pubblico. I ragazzi sono tutti impegnati nel perfezionare le loro esibizioni e riuscire a dare il meglio di se stessi per convincere giudici e professori di meritare di proseguire il cammino. Chi ci riuscirà? E chi dovrà invece abbandonare la scuola di Amici? Per saperlo, non perdete le nuove puntate in onda su Canale cinque.