Rudy Zerbi furioso ad Amici 19: Javier si scusa, Nicolai lo attacca

Amici 19, Rudy Zerbi non ci sta e rimprovera i concorrenti per le reazioni dopo l’ultima puntata

Rudy Zerbi ha rimproverato i concorrenti del Serale di Amici 19 dopo aver ascoltato i loro sfoghi post puntata. Non è stata una serata facile per nessuno quella di venerdì scorso, ma con certi commenti è stato di sicuro oltrepassato il limite. Rudy ha mostrato il video in cui Javier lo ha definito un pagliaccio, ma ha rimproverato pure Nyv perché ha giustificato le parole parlando di stress. Dopo il video c’è stato un lungo silenzio in casetta, dove Rudy si è recato. Nicolai ha subito messo becco nella questione: “Adesso ci manca che ti chiedono scusa”. Zerbi ha detto a Javier che non aveva il coraggio di guardarlo in faccia, il ballerino lo ha fatto e gli ha chiesto effettivamente scusa. Il professore non era interessato alle scuse, ma voleva una spiegazione sul termine usato.

Javier chiede scusa, Zerbi replica: “Prima dite cose poi chiedete scusa, sono stufo”

Javier non ha saputo dare una spiegazione, ha solo detto che era arrabbiato. Rudy Zerbi quindi ha detto: “Questa storia che quando siete arrabbiati dite delle cose e poi chiedete scusa ha cominciato un bel po’ a stufarmi. Vale per tutti. […] Ti voglio ricordare che dopo la scena che hai fatto ti sei andato a sedere sulla sedia verde e da quel momento hai sorriso e sei stato muto. La giuria improvvisamente era titolata a metterti sulla sedia verde, però se prima si permette di dare il voto a qualcun altro è una giuria di incompetenti. Lo dico anche a Nyv, che dice che sono parole frutto di stress e vanno capite”. Rudy ha spiegato poi di non sentirsi toccato dalla parola “pagliaccio”, ma ha difeso assolutamente la giuria dicendo che è competente per giudicarli.

Rudy Zerbi inferocito con i concorrenti di Amici 19, Nicolai attacca Javier

Poi si è rivolto a Nyv: “Lo stress? Di che stress stiamo parlando? Quando siete sei privilegiati, stress emotivo? Te lo dico con tutto il cuore: sei bravissima artisticamente parlando, ma siete dei privilegiati. Te li ricordi gli stress di fuori, quando non ti ca…va nessuno? È legittimo che voi non siate d’accordo con il giudizio, nessuno dice che non potete contestare un giudizio. Ma quando sento dire che io sono un pagliaccio e la giuria è incompetente… Questo no. Non permettetevi di giudicare quando siete i primi a dover ancora imparare”. Gaia si è sentita in colpa per non essere intervenuta in puntata, mentre Nicolai si è nuovamente messo in messo dicendo che Javier ha chiesto scusa ma parla sempre male di Rudy. Il ballerino cubano ha perso la pazienza e ha chiesto in quale occasione avrebbe parlato male di Rudy, non ottenendo risposta concreta dall’altra parte.