Talisa Ravagnani eliminata ad Amici 19: prima le lacrime, poi il premio

Amici 19, il terzo eliminato al Serale è Talisa: cosa è successo nella seconda puntata

Talisa Ravagnani è stata eliminata nella seconda puntata del Serale di Amici 19. Come sempre, il giudizio a fine puntata spetta a tutti: giudici, professori e VAR. A rischio eliminazione c’erano Giulia, Jacopo, Javier, Nicolai e Talisa. Era chiaro a tutti che nessuno è al sicuro già in settimana, poi è giunta la conferma quando Giulia e Javier si sono ritrovati sulle poltrone rosse dopo che la settimana scorsa erano sulle verdi. Tra gli ultimi cinque comunque si è aperta una sfida a colpi di duello: chi vinceva prendeva la felpa, chi perdeva proseguiva e sfidava altri. Come succede in finale, insomma. I primi a sfidarsi sono stati Nicolai e Javier, ma prima di esibirsi Maria ha mostrato i filmati di cosa pensano l’uno dell’altro. Sul Web in pochi hanno gradito le parole di Nicolai, accusato di sentirsi arrivato e sempre pronto a mettersi su un piedistallo da solo.

Serale Amici, ultimo scontro tra Talisa e Jacopo prima dell’eliminazione

L’atteggiamento del ballerino piace sempre meno al pubblico, ma i professori continuano a premiarlo – solo Timor lo ha punito per gli inaccettabili e continui ritardi a lezione -. Nicolai ha vinto la sfida contro Javier e ha conquistato la felpa per la prossima puntata. Javier ha proseguito la sfida e il secondo con cui ha dovuto vedersela è stato Jacopo, cantante molto amato dal pubblico ma giudicato insufficiente dai giudici del Serale di Amici – finiti sotto attacco della Celentano stasera! -. E infatti a salvarsi è stato Javier, che si anche sentito poco bene dopo l’esibizione. La terza sfida ha visto Jacopo contro Giulia: ha vinto quest’ultima e Jacopo è andato all’ultimo scontro con Talisa.

Talisa Ravagnani eliminata ad Amici 19, Javier in lacrime

Dai giudizi espressi in settimana dai professori e da quelli dei giudici delle due puntate del Serale, era quasi impensabile che i voti avrebbero eliminato Talisa ad Amici 19 con Jacopo dall’altra parte. Eppure sull’ultima felpa a disposizione c’era proprio il volto di Jacopo. La ballerina è scoppiata a piangere e ha ringraziato Maria De Filippi. Anche Javier era in lacrime. Infine è entrata in studio Giulia Pauselli, che ha consegnato a Talisa un premio di seimila euro messo in palio da Marlù.