Amici, caos Timor Nicolai: “Non sono un amichetto, ti stai scavando tomba”

Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii, ad Amici 19 punizione esemplare: Timor Steffens non ne può più

Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii sono stati puniti da Timor Steffens per i continui ritardi e per le assenze accumulate. Il provvedimento ad Amici 19 è arrivato dopo una settimana in cui lo spettacolo dato dai due ballerini non è stato proprio edificante: se fino alla prima puntata del Serale a fare ritardo e a non presentarsi a lezione era solo Nicolai, prima di questo secondo appuntamento si è aggiunto anche Javier che a differenza di Gorodiskii ha subito chiesto scusa. La punizione è stata diversa: Nicolai non si è potuto esibire né al primo né al secondo girone ma solo per salvarsi dall’eliminazione mentre Javier ha saltato solo la prima manche e ha potuto ballare durante la seconda.

Amici, Nicolai esagera e Timor perde la pazienza: riemerge vecchio screzio

Gorodiskii ha subito mostrato il suo disappunto: “Non mi giustifico – queste le sue parole – ma io quando lavoro do tutto e mi impegno tanto. Anche se a volte sono mancato a lezione, dopo per tutta la giornata mi impegno moltissimo. Non mi sembra giusto perché non so se il maestro è arrabbiato per quella puntata nel pomeridiano”. Il riferimento è alla messa in onda in cui Nicolai fu contestato da tutti per le parole usate nei confronti dell’insegnante e del suo modo di esprimersi. “Sono grande – queste le parole di Timor –, non mi ha proprio toccato. Io apprezzo il tuo talento, però in questo momento sembra molto arrogante il tuo modo di comportarti”. La discussione tra i due è andata avanti per molto fino a quando Nicolai non ha iniziato a usare parole ancora una volta esagerate nei confronti di Timor (“mala persona” ad esempio) facendo scattare il docente: “Le tue azioni parlano più forte delle tue parole. Tu dai tutto per scontato! Non sono un tuo amichetto, sono un professore qui e un giudice. Ti stai scavando la tomba da solo. Sei arrogante!”.

Serale Amici, i due ballerini in lacrime: la punizione di Timor fa effetto

I due ballerini hanno iniziato a piangere una volta sedutisi, soprattutto Javier contro cui si è schierata anche Loredana Bertè che per lui voleva una punizione più dura. “Se ci si sveglia al mattino col piede che va male – ha precisato Timor per sottolineare che il suo voleva essere solo un segnale – non per rispetto verso il maestro ti alzi e vai. Invece ti sei girato dall’altra parte e sei tornato a dormire. Sei arrogante se fai così”. Timor si è comportato benissimo, anche se il provvedimento è forse un po’ tardivo. Speriamo che i due ballerini faranno tesoro di questa punizione e ne approfitteranno per migliorarsi.