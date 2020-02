Amici, Nicolai a Timor: “Perché non parli italiano? Siamo in Italia!”, Maria interviene

Nicolai Gorodiskii ancora nella bufera: lo scontro dopo il confronto con Talisa Ravagnani

Nicolai Gorodiskii oggi non ha fatto una bella figura, ed è la seconda volta che succede da quando è entrato ad Amici di Maria De Filippi. Tutto è partito dallo scontro con Talisa Ravagnani che l’ha visto vincere 3 a 1, con i voti a favore di Veronica Peparini e Alessandra Celentano; l’unico a votare per la ballerina è stato Timor Steffens, contro il quale dopo si è scagliato il danzatore ucraino. Ma procediamo con ordine. Dopo che Javier Rojas ha fatto notare che Talisa è stata più brava, è stata lei a chiedere a Veronica come mai avesse votato per Nicolai; con una punta di polemica la Peparini ha spiegato che quest’anno sono tutti un po’ polemici e ha sottolineato che “non è detto che quello che pensate voi sia come quello che pensiamo noi. In questo caso penso che tu sei comunque brava, lui è di un alto livello. Non voglio togliere nulla a te. Nicolai penso sia una piccola asticella sopra”.

Amici, le parole di Timor Steffens su Nicolai: “Impreciso”

Nel confronto è intervenuto il già citato Timor che si è mostrato in disaccordo con la collega: “Entrambi – ha spiegato – sono stati bravi, hanno fatto un’ottima esibizione. Se parliamo di performance non è stato molto preciso”. A farlo notare era stata anche Alessandra Celentano ancor prima che lo facesse notare Timor: la maestra aveva dato il punto a Nicolai ma aveva anche sottolineato che non era andata come doveva andare. La reazione di Nicolai al discorso di Timor è stata tutt’altro che educata, e infatti ha scatenato una dura reazione da parte del pubblico.

Nicolai contro Timor: “Perché non parli italiano?”, Maria interviene

“Perché non parli italiano? Siamo in Italia!”, ha chiesto il ballerino al maestro che – come ben sapete – parla inglese da sempre. Una domanda senza senso, visto che abbiamo il traduttore, e comunque qualcuno dovrebbe dire a Nicolai che non è nella posizione di potersi permettere certe domande, soprattutto con certi toni. A intervenire è stata anche Maria De Filippi: “Non è rispettoso che lui non parli in italiano”, ha fatto notare. Nicolai poi ha cercato di capire perché Timor pensa che non ci sia una differenza di livello e alla fine si è arrivati a discutere di differenze di stili di danza: “Se vuoi discutere con me sui vari stili possiamo farlo tutto il giorno. Io ho ballato per tutta la vita e sono una posizione diversa da te. Se vuoi competere con Talisa ti fai una bella performance di hip hop e ne riparliamo”.

Amici Serale, Nicolai nuovo concorrente tra le polemiche

Inutile farvi notare che il pubblico era schierato completamente dalla parte di Timor e contro Nicolai che non ha avuto sostegno neanche durante l’esame che lo ha fatto accedere al Serale. In parecchi infatti hanno protestato ogni volta che il ballerino ucraino superava uno step, e alla fine non c’è stato neanche chissà quale applauso. Nicolai è senza dubbio un bravo ballerino ma ne abbiamo visti di talenti ad Amici – pensate a Rafael Quenedit e a Vincenzo Di Primo! – e mai nessuno aveva usato toni del genere nei confronti di un insegnante senza che non venissero presi provvedimenti. Ci penserà il televoto, ne siamo certi.