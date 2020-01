Amici news, Nicolai furioso con Talisa: “Non sei un cavolo”, poi attacca la classe

La furia di Nicolai ad Amici 2020: il ballerino prima attacca Talisa e poi si scaglia contro gli altri ballerini

I nervi sono tesi ad Amici 19! E non perché il Serale si avvicina, o meglio: non solo per quello. L’ingresso di Nicolai all’interno della scuola ha spezzato gli equilibri della classe, che è stata travolta da un’ondata di critiche partita proprio da lui. Ha subito dimostrato di avere carattere da vendere: quando Talisa gli ha detto che assomiglia molto a Javier… apriti cielo! Nicolai ha perso la pazienza, attaccando prima la ragazza – che non avrebbe mai immaginato di scatenare la sua furia – poi tutti i ballerini di Amici 2020.

Amici 19, Karina e Nicolai: tra i due non corre buon sangue

Durante le prove, Talisa ha “osato” dirgli che nota tanti elementi in comune tra lui e Javier; Nicolai non ci ha visto più e ha detto, senza mezzi termini: “Talisa mi ha detto che sono uguale a Javier. Non mi piacciono questi paragoni. Allora vuol dire che non capisce niente. Non devo imparare da loro. Io non la conosco per niente. Io sono qui a imparare da voi insegnanti, non da gente che non sa un cavolo!”. Ha prima chiesto a Talisa di non fare più paragoni, poi si è sfogato con l’insegnante, che gli ha fatto capire che certe volte si possono accomunare due ballerini, soprattutto in una realtà – quella della scuola di Amici – limitata come la loro. Lo sfogo di Federico non è stato nulla a confronto.

Volano stracci ad Amici di Maria De Filippi: Nicolai frenato solo da Jacopo

Poi, come una scheggia impazzita, ha attaccato alcuni ballerini di Amici, criticando aspramente Karina, che ovviamente non è rimasta in silenzio e gli ha risposto a tono, facendogli capire che nessuno è perfetto e che, se si trovano in quel talent show, è perché hanno tutti bisogno di imparare. Nicolai ha perso la pazienza: “Faccio una sfida e ti mando a casa!”. Gaia gli è andato incontro dicendogli questo: “Tu non stai dimostrando nulla. Devi stare più calmo. Non è l’atteggiamento giusto”. Jacopo – che ha ricevuto un rimprovero severissimo – ha poi cercato di calmarlo. Riuscendoci. Nicolai sarà capace di creare dei rapporti d’amicizia? O il suo carattere lo porterà persino a ricevere dei provvedimenti disciplinari?