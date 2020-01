Amici, Jacopo rimprovero pesante: “Chi ti salva adesso?”

Anna Pettinelli mette in guardia Jacopo Ottonello ad Amici 2020: ecco cos’è successo

Jacopo Ottonello ha deluso Anna Pettinelli durante l’ultima puntata del sabato andata in onda. Ha fatto un’esibizione che ha lasciato molto a desiderare e la professoressa – nonostante stravedi per lui – gli ha immediatamente detto che è stato un disastro. Jacopo ha cantato Sign of the times e non è riuscito a mantenere una giusta intonazione; gli insegnanti hanno bocciato la sua esibizione e la Pettinelli l’ha messo in guardia: potrebbe non riuscire ad accedere al Serale di Amici 2020 se dovesse continuare a fare scelte sbagliate.

Amici ultime notizie: il rimprovero della Pettinelli, Jacopo rischia grosso

Jacopo di Amici ha capito perfettamente di non aver fatto la scelta giusta: “Ho cantato male perché mi sono lasciato andare troppo. Ho finito di cantare e me ne sono accorto. Ho notato la differenza che c’è fra cantare e pensare esclusivamente all’intonazione. Ero assalito da troppa emozione. Mi era venuta la pelle d’oca. Ha giocato male l’emozione”. I professori stanno mettendo all’erta alcuni allievi di Amici (Veronica ha avuto qualcosa d’importante da dire a Federico) e fra questi c’è la Pettinelli: “Dire male è dire poco! Se tu non arrivi al Serale, è uno spreco. Un po’ come se perdessi io. Devi capire quello che puoi fare e quello che non puoi fare. Se fai un passo falso, chi ti salva? Ricorda che la giuria è esterna”.

La reazione di Jacopo: ha imparato la lezione?

Pare proprio che Jacopo abbia imparato la lezione, capendo gli errori commessi. Prima di scegliere i suoi prossimi brani, si confronterà certamente con Anna Pettinelli, che gli ha detto: “Tu in questo momento devi essere un soldatino!”. Il Serale è ormai alle porte: Jacopo riuscirà a essere tra quei pochi concorrenti fortunati?