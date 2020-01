Federico Pietrucci dice basta: “Mi sono rotto!”, la Peparini interviene

Amici news, Federico Pietrucci non ce la fa più: ecco cos’è successo al ballerino

Federico Pietrucci rischia seriamente di non accedere al Serale di Amici 2020. Gli insegnanti di ballo hanno detto che ha avuto un notevole miglioramento dal punto di vista tecnico, ma manca ancora qualcosa… Quest’oggi Veronica Peparini è stata più chiara, mettendolo davanti a un “problema” che solo lui, con le sue forse, potrebbe risolvere. Se dovesse riuscire a lasciarsi andare di più quando danza, un posto al Serale sarebbe sicuramente il suo. Ma riuscirà a farcela, ora che la nuova fase del talent show sta per iniziare?

Veronica Peparini su Federico: deve lasciarsi andare, altrimenti…

Veronica Peparini si è complimentata per i miglioramenti tecnici che ha avuto Federico, senza spendere una parola su quello che trasmette. Federico ha notato tutto questo e le ha detto: “Non sono solo bravo tecnicamente. Mi sono rotto! Per essere bravo devo dimostrare altro. Basta, me lo dite tutti! Sono trenta volte che me lo dicono”. Federico ha spiegato che ha un blocco: “Per me è difficile esternare. Non ci riesco. Ma non dipende da me!”.

Il consiglio di Veronica Peparini: Federico riuscirà ad arrivare al Serale di Amici?

Se la Pettinelli ha messo in guardia Jacopo, Veronica ha dato un consiglio al ballerino: “Dipende tutto da noi. Quello che sei si rispecchia nella danza”. Federico si è poi voluto scusare – temendo di essere capito male – e ha precisato che si metterà d’impegno per migliorare e per convincere tutti: “Non me la prendo con voi, ma con me stesso. Questo è un ostacolo non ancora superato”.