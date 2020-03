Celentano bersaglia i giudici ad Amici, poi contro Cannito: “Incompetente!”

Alessandra Celentano contro tutti al Serale di Amici 19: i giudici e Cannito nel mirino dell’insegnante!

Al Serale di Amici 19 non c’è mai da stare tranquilli e ne abbiamo avuto conferma nella seconda puntata di venerdì 6 marzo 2020. Complice anche l’assenza del pubblico per l’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia, dello scontro tra Alessandra Celentano e Cannito si è sentito davvero tutto. Le parole di una e dell’altro non sono state coperte da applausi o urla e tutti si è scatenato dopo l’esibizione di Valentin. I giudici sono molto entusiasti di questo ballerino e si complimentano con lui dopo ogni coreografia. All’ennesimo complimento, però, Alessandra Celentano non ci ha visto più e ha detto che stavano decisamente esagerando con i complimenti a Valentin. E non si è limitato a questo, perché aveva anche una spiegazione ben precisa alla sua accusa.

Serale Amici, Celentano contro giudici e Cannito: “Non siete competenti!”

La Celentano ha detto: “Voi parlate così perché siete incompetenti. Non è un’offesa. Allora, è dall’inizio dell’anno che vediamo sempre la stessa cosa. Visto una volta, vediamo sempre le stesse cose. È un’esagerazione, perché lui è sempre uguale purtroppo”. Maria ha quindi chiesto se potesse chiedere il parere di Luciano Cannito, che è al Var, e se Alessandra lo reputasse abbastanza competente per parlare. Lei ha detto di sì, allora Cannito ha detto: “Io penso che la Celentano sono vent’anni che dice sempre la stessa cosa…”. La Celentano è subito intervenuta: “Lascia proprio perdere!”. Ma Cannito non si è perso d’animo: “Sta entrando in una sorta di armadio pieno di ragnatele. Impossibile che un giudice possa dire una cosa del genere in questa esibizione. Non puoi mettere il tuo gusto personale, su un’esibizione del genere obiettivamente non si può dire niente”. Ed è qui che la Celentano ha sbottato: “Ho detto che sei competente perché sono gentile, ma secondo me non sei nemmeno competente!”.

Amici 19, Cannito replica alla Celentano: “Riconosce solo quello che è consono a lei”

Alessandra ha precisato poi che non parlava di tecnica quando ha giudicato Valentin: “Vorrei vederlo fare altre cose, altre espressioni, altre dinamiche”. Cannito l’ha accusata di amare solo ballerini classici e invece un giudice dovrebbe essere obiettivo. Poi ha aggiunto: “La Celentano vede e riesce a riconoscere solo quello che è consono a lei”. E lei ha replicato: “Sei tu che sei limitato”.