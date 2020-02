Anticipazioni Amici prossime puntate: rischiano tutti, doccia fredda dopo Serale

Anticipazioni Amici Serale, sono tutti a rischio nella prossima puntata: i professori non perdonano

Le anticipazioni di Amici sulle prossime puntate non promettono nulla di buono i concorrenti. Dopo la prima puntata, infatti, i professori non sono rimasti contentissimi delle esibizioni viste. Cantanti e ballerini, nessuno è al sicuro e nello speciale in onda oggi su Canale 5 di Amici Serale abbiamo visto i giudizi degli insegnanti dopo le prime esibizioni. Appare chiaro che nessuno è al sicuro, o forse sì: quello che forse ha convinto più di tutti è Nicolai, che forse non passerebbe invece il giudizio del pubblico a casa. La condotta del ballerino non passa inosservata e gli spettatori non tollerano più il suo essere indisciplinato, per cui la vediamo dura per lui superare un eventuale televoto. Nessuno mette in dubbio il suo talento, ma se non accompagnato da educazione e disciplina difficilmente riuscirà a conquistare il pubblico.

Jacopo massacrato dai professori dopo la prima puntata del Serale: Rudy e Pettinelli durissimi

Ma veniamo ai giudizi dei professori. Il più criticato è stato Jacopo, che pare abbia fatto un vero disastro a detta di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Queste le parole di Rudy: “Per me non sei stato da Serale. Sei stato mediocre nelle tue esibizioni. Non sei stato a un livello che mi aspetto. La Var ti ha salvato, ma la Var dà un giudizio tecnico e ha dichiarato che sei intonato. Ma basta per vincere un Serale e avere una carriera? Per me no”. Jacopo è consapevole di non aver dato tutto sé stesso ieri sera, parlando anche di ansia della prima puntata. Anna Pettinelli, da sempre sua sostenitrice, anche non ha gradito le performance: “Da dove inizio? Sono delusa, amareggiata. Ti ho visto in grande difficoltà e tornare indietro di due mesi. […] Non hai comunicato nulla, mi sono messa le mani nei capelli. Ho detto ho davanti un ragazzo che si è perso per strada. Non puoi avere questo andamento altalenante, non è possibile. […] Qui non arriviamo nemmeno alla terza puntata se andiamo avanti così. Ti devi svegliare!”.

I professori parlano dopo le prime esibizioni al Serale di Amici 19

Stash ha consigliato a Giulia Molino di incassare meglio le critiche, vedendola spegnersi dopo i giudizi di Loredana Bertè. La Celentano invece l’ha trovata eccessiva e melodrammatica. Talisa ha ricevuto il sostegno di Timor, ma non quello della Peparini e della Celentano. Quest’ultima ha detto di aver visto una bella ragazza, Veronica invece si aspetta di vederla al 100% dopo l’infortunio che ha pesato. Rudy ha trovato la sua prova d’interpretazione banale. Zerbi anche su Javier ha avuto qualcosa da ridire, dicendo di trovarlo noioso e ripetitivo. Tra i ballerini critiche anche per Valentin. La Pettinelli lo ha definito un disastro: “Mancavi di personalità, dovresti rivedere la tua paura del palco, non me lo so spiegare”. Timor ha detto invece che pur essendo un ballerino incredibile dovrebbe uscire dalla sua comfort zone per conquistare il pubblico. La Celentano? Ha detto di aver guardato Francesca Tocca anziché lui.

Gaia Gozzi in discussione, al Serale di Amici non convince: ha una maschera?

Situazione complessa anche per Gaia Gozzi al Serale di Amici. Le anticipazioni sulle prossime puntate non la vedono a rischio, questo è sicuro, ma probabilmente arriverà allo scontro con Loredana Bertè. La giudice ha affermato anche dopo la puntata di averla trovata finta e con delle maschere. Timor ha provato a capirla, dicendo che forse Gaia come artista preferisce non dare tutto, decidere cosa far trasparire e cosa no. “Lei sa bene quello che vuole trasmettere e cosa tenere per sé. Queste sono le maschere, lo fai per proteggerti”, ha detto Timor a Gaia, che si è sentita compresa. Non ha reagito bene invece al giudizio di Loredana, anzi.

Lo sfogo di Gaia dopo i giudizi di Loredana Bertè: “Io valgo”

Gaia è scoppiata in lacrime dopo le parole della Bertè e si è sfogata: “Io sono vera. Sinceramente credo che ci sia un filtro, lì aveva ragione. Ma mi sorprende anche il fatto che ‘c’è una maschera, è finta’. No cara mia, non sono finta. Cerco di stare lì come un caterpillar, per un giorno fare quello che amo. Mi sono rotta il ca..o della gente che pensa di sapere tutto di me. Nessuno sa niente di me. Io devo dare il privilegio alle persone di capirmi. Non sono una così a caso, io valgo. E mi dispiace che delle persone che io ritengo sensibili non vadano a vedere quello strato, oltre. Può essere una maschera, ma io falsa non lo sono. Ho tanti filtri, ma falsa non me lo merito”.