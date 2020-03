News Amici, Nicolai nuova polemica: ancora caos, venerdì sfida decisiva

Amici news, continuano le polemiche sul talent show di Canale 5

Forse non c’è mai stata un’edizione di Amici così carica di polemiche come quella che sta andando in onda. Complice l’aver scelto ballerini sì bravi ma a tratti arroganti e piuttosto sgarbati, il programma si è trovato a dover far fronte a situazioni impreviste che hanno visto intervenire i professionisti, gli insegnanti e anche esperti esterni di danza come Gheorghe Iancu e Raffaele Paganini. Tutto nasce purtroppo dal comportamento di Nicolai Gorodiskii che nel corso dei giorni non ha fatto altro che destabilizzare la convivenza e creare malumori tra i concorrenti. Ad Amici 19 ci son sempre state polemiche del genere ma crediamo che questo sia l’anno più difficile della trasmissione perché non avevamo mai visto un ragazzo rivolgersi in modo così sgarbato a un insegnante (parliamo di Timor Steffens) e la giuria non aveva mai ricevuto critiche così aspre.

News Amici, Nicolai Gorodiskii sommerso di critiche nonostante il daytime

Proprio in puntata si sono levate una serie di accuse ai giudici, anche da parte di Alessandra Celentano, che poi però ha chiesto scusa, che hanno anche infiammato gli animi dei telespettatori, furiosi dopo il trattamento ricevuto da Valentin Alexandru Dumitru. Ed è proprio questo stato di cose che continua ad alimentare polemiche a non finire sul Web. Anche oggi. Abbiamo visto tutti i momenti che sono stati dedicati a Nicolai nel daytime, e sono momenti che chiunque avrebbe apprezzato se il protagonista non fosse stato lui; così invece non è accaduto: Gorodiskii è stato sommerso nuovamente di critiche, e con lui tutto il programma – come potete ben vedere nei commenti al post che abbiamo condiviso qui sotto -, accusato di voler ripulire l’immagine del ballerino.

Forti emozioni per Nicolai 💛 #Amici19 Gepostet von Amici di Maria De Filippi am Dienstag, 17. März 2020

Anticipazioni Amici, la sfida di Javier Rojas a Nicolai: cosa succederà?

Qualcuno che difende Nicolai c’è ma non sarebbe giusto dirvi che le due fazioni si equilibrano: il Web è palesemente schierato contro il ballerino e in alcuni casi si chiede il televoto per avere la parola in un clima così acceso e difficile. Intanto Javier Rojas ha sfidato Nicolai a eseguire in diretta l’assolo dello Schiaccianoci: si tratta di un pezzo difficile e rappresenta allo stesso tempo una sorta di dichiarazione di guerra dopo gli ultimi avvenimenti. Staremo a vedere cos’accadrà, anche se non osiamo neanche immaginare la polemica che potrebbe esplodere.