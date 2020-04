Nicolai eliminato da Amici, Maria dimentica e attacca Timor: furia Web

Amici 19, Javier Rojas ha vinto il ballo: 50mila euro per il ballerino

Maria De Filippi ancora polemica quest’anno. Anche in finale. E sempre quando si parla di ballerini. Tutto è nato a causa del comportamento di Alessandra Celentano e Timor Steffens, rei di non essersi alzati quando Nicolai Gorodiskii ha salutato tutti dopo essere stato eliminato. Sì, avete letto bene: a vincere il circuito del ballo è stato Javier Rojas che, nonostante le polemiche scoppiate su Talisa Ravagnani, Virginia Tomarchio e la sua ex Sol, è riuscito a non precipitare in classifica. “La discussione – queste le parole di Maria dopo essersi accorta di aver dimenticato di dare la notizia più importante – mi prende e sto pensando a me e a lei [Alessandra, ndr]. Mi sono dimenticata di dirti una cosa importantissima: tu hai vinto il circuito della danza. Ti se portato a casa 50mila euro”.

Nicolai Gorodiskii eliminato da Amici, Alessandra Celentano e Timor Steffens non si alzano: Maria De Filippi polemica

Poco prima Maria si era messa a discutere con Alessandra, indirizzando però le stesse considerazioni anche a Timor, perché non aveva trovato “educato” l’essere rimasti seduti dopo il saluto di Nicolai. “Ma mi ricordo anche quando entrò la Abbagnato”, ha aggiunto parlando con la maestra. “Non litighiamo… è la finale”, queste le sue parole dopo le risposte di Alessandra che senza scomporsi ha sottolineato che “ce l’ho lo stesso il rispetto anche se son seduta”. Effettivamente Maria pare essersi accorta soltanto adesso del fatto che in questi anni la Celentano si è alzata raramente per salutare o accogliere gli ospiti. “I comportamenti hanno un senso – ha sottolineato Maria –. Adesso non ci si può stringere la mano, non ci si può abbracciare. Però forse alzarsi è un segno d’educazione”. L’attacco era rivolto anche a Timor. Ingiustamente però. E lo sottolineiamo perché forse Maria ha dimenticato qualcosa.

Cos’ha dimenticato Maria e perché il Web è scatenato contro la conduttrice: ancora accuse al programma

Ci riferiamo in particolar modo ai toni sgarbati che Nicolai ha usato spesso nei confronti del maestro che invece nei suoi confronti è sempre stato educato e professionale. Comprenderemmo quindi il maestro se non si fosse voluto alzare per evitare sgradevoli ipocrisie. Il Web intanto si è nuovamente scatenato contro Maria perché è sembrato che abbia voluto difendere nuovamente Nicolai:

SI ALZANO TUTTI TRANNE LA CELENTANO E TIMOR URLOOOO IO CREDO IN DUE PROFESSORI#amici19 pic.twitter.com/4spqAYTJeR — ????-???????????? ???????????? ???????????????????????? ???? (@adorvnali) April 3, 2020

Le persone che non ci stanno deludendo in questo 2020: #Amici19 pic.twitter.com/7eOuZESx6n — Mai 'na gioia (@Una_Gioia_Mai) April 3, 2020

Ma solo a me Maria sembra troppo nervosa ultimamente? Scene un po' assurde, no?#Amici19 — Daninseries (@Daninseries) April 3, 2020