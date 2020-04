Talisa Ravagnani rompe il silenzio su Javier, poi rivelazioni su ex e Virginia

Amici 19, Talisa Ravagnani interviene dopo gli ultimi gossip con Javier Rojas che l’hanno travolta

Amici di Maria De Filippi si è trasformato improvvisamente in Temptation Island: i gossip su Talisa e Javier si susseguono giorno dopo giorno ormai. Javier è tra i finalisti di Amici 19, quindi è ancora in casetta. Talisa è stata eliminata e sta seguendo tutto da casa, comprese le vicende di gossip. Quando è uscita sembrava filare ancora tutto liscio con Javier, si sono sentiti telefonicamente e avevano toni dolci e affettuosi tra loro. D’un tratto, però, il ballerino ha chiesto di poter sentire la sua ex fidanzata e da questo la situazione è precipitata. Nel daytime di Amici stiamo ormai seguendo più le vicende sentimentali di Javier che le prove in studio della finale, ma c’è comunque chi non si lamenta di questo!

Talisa di Amici parla di Javier e fa il tifo per lui ad Amici

L’ex fidanzata si è negata al telefono, ma dopo un po’ Javier è tornato a parlare di Talisa proponendo alla produzione un modo per farla arrivare a Roma. Ma oggi altro colpo di scena: il ballerino ci ha provato pure con Virginia Tomarchio. Talisa Ravagnani stasera ha fatto una diretta Instagram insieme a Martina Beltrami e ha parlato anche di Javier e della sua ex, e di Virginia. Appena entrata nella diretta, Martina ha subito ironizzato: “Chi fa domande su Javier finirà all’inferno”. La ballerina però ha sorpreso: “Meglio che non parliamo di queste cose. In realtà è proprio che non me ne frega niente. Io sto guardando il programma per la gara”. Talisa fa anche il tifo per Javier ad Amici: “Spero che vinca, cioè lo merita. È una questione di talento, non di chi è meglio. Se parliamo di persona, Nicolai non è stato un santo durante il percorso. Non siamo lì per essere giudicati come persone, ma per il nostro talento e il nostro lavoro. Non è una soap, non giudicare la persona ma il talento”.

Talisa Ravagnani Amici, tutta la sua verità sull’ex di Javier e su Virginia

Martina ha detto di essere d’accordo con Talisa, che intanto ha aggiunto che bisognerebbe scindere la persona dal danzatore. Qualcuno poi ha fatto una domanda sull’ex fidanzata di Javier, e Talisa ha detto: “Ha un nome, si chiama Sol. Non è l’ex, è una persona. Lei è molto brava, ci siamo sentiti subito dopo che sono uscita dalla casetta. Siamo amiche. Lasciatela stare, lei non vuole nessun dramma di Javier. Non è arrabbiata, però vuole continuare la sua vita. Lasciatela stare, è una bella persona”. A proposito di quanto è successo con Virginia Tomarchio, Talisa ha rivelato di aver parlato anche con lei: “Virginia è come una sorella, ci siamo già sentite. Le ho detto mi dispiace, spero che stai bene. Lei mi ha detto che in realtà lui si sta facendo dei film. Ogni tanto ci parliamo, Virginia è una delle persone di cui mi sono fidata di più”.