Amici, Javier ci prova spudoratamente con Virginia: “Dormo con te”

Javier e Virginia ad Amici 2020: lui ci prova, lei lo ignora

Javier Rojas sta dando il peggio di sé in quest’ultimo periodo. Adesso è emerso un video in cui ci prova spudoratamente con la ballerina Virginia Tomarchio, che è rimasta impassibile al suo corteggiamento non proprio da cavaliere. Virginia, da vera professionista, non gli ha dato la minima attenzione, rimandando concentrata sulla lezione di danza classica, nonostante Javier le ronzasse attorno. Avrà capito, da quel silenzio, che Virginia non è assolutamente interessata ad approfondire la sua conoscenza?

Amici gossip, le confessioni di Javier su Virginia fatte a Nicolai

Quest’oggi, durante il daytime di Canale 5, è stato mandato in onda un video in cui Javier confessa a Nicolai di averci provato con la ballerina professionista (ex concorrente di Amici): “Le ho detto: Virginia, vengo a casa tua”. Sono poi state mostrate le scene dell’imbarazzante corteggiamento del pupillo di Alessandra Celentano: “Se mi eliminano, dormo con te! Te lo sto dicendo già adesso. Ti avverto. Almeno non te ne andare, eh, se succede qualcosa”. E tutto questo è accaduto dopo che ieri c’è stata una furiosa litigata fra Giulia e Gaia, da una parte, e Javier dall’altra.

Javier su Virginia: “Prima o poi devo combinare qualcosa!”

Ad Amici 2020 i colpi di scena non finiscono mai (Maria De Filippi ha appena confessato perché ha pianto per Jacopo): quest’oggi Javier si è superato… e ha concluso la sua confessione a Nicolai dicendo una frase che non è piaciuta né ai suoi fan né (e soprattutto!) ai fan di Talisa: “Prima o poi devo combinare qualcosa!”. Come si pronuncerà questa volta Talisa? Farà finta di nulla o deciderà finalmente di affrontarlo e capire se ci potrà essere davvero una storia seria?