Amici, disastro Javier: Gaia e Giulia svelano verità su storia con ex e Talisa

Javier Rojas, ancora disastri ad Amici 19: il ballerino al centro della polemica per la sua storia con Talisa Ravagnani e l’ex

Javier Rojas è ancora una volta al centro dell’attenzione ad Amici 19. E non per qualcosa di positivo. Se il suo ultimo sfogo era legittimo poiché non tollerava di essere giudicato da persone non competenti, non possiamo dire lo stesso delle ultime vicende mostrate dal day time: dopo una discussione sulla sua vita privata Javier ha infatti lasciato la Casetta in preda a una crisi isterica. L’ennesima intollerabile crisi isterica che lo ha visto scontrarsi con Giulia Molino e Gaia Gozzi. Cos’è successo esattamente? Javier non voleva che la produzione mandasse in onda la sua richiesta di sentire l’ex: richiesta che non è piaciuta sin da subito né a Gaia né a Giulia che sono amiche di Talisa e non potevano di certo tollerare un atteggiamento così ambiguo. “Ti prendi – queste alcune delle parole di Gaia, oggi più nervosa che mai – la responsabilità di quello che hai fatto! Talisa è mia amica, te l’ho detto!”.

Amici, Giulia Molino e Gaia Gozzi contro Javier: perché le due concorrenti si sono schierate contro il ballerino

Gaia ha anche raccontato di come stava Talisa quando Javier era ancora fidanzato con la sua ex: “Ti dico la verità in faccia e tu fai così – queste le parole della cantante –! Talisa mi parlava e io vedevo come stava nei tuoi confronti. E se tu prendi tutto in maniera leggera gli altri no! Secondo il nostro umile punto di vista – ha poi aggiunto dopo averlo visto nervoso e infastidito – tu non ti sei comportato bene”. “Non voglio – ha risposto Javier – che in Italia si sappia questa cosa”. Il ballerino ha spiegato sia a Giulia sia a Gaia che con Talisa è stato chiaro sin da subito ma è stato contraddetto: “Talisa non ha capito benissimo – ha infatti puntualizzato Gaia –. Perché Talisa ci stava sotto per te!”. Dure le critiche della Molino: “Anche quando tu andavi dalla tua ragazza a fare il week-end a Roma – ha spiegato – Talisa stava in hotel a piangere perché sperava di stare insieme a te. Ti aspettava. Talisa stava male”. Entrambe hanno criticato a Javier il fatto di essere poco preoccupato per le due ragazze ma di pensare soltanto al fatto che la sua richiesta di sentire Sol sia andata in onda. Nella discussione il ballerino se n’è anche andato dalla casetta, salvo poi rientrare e accusare le due di “tirargli me…a addosso”.

News Javier e Talisa, la storia d’amore continua: lei in silenzio sui social network

“Ci metti in mezzo e adesso noi siamo le m…e – ha precisato Gaia –! Tu puoi fare quello che vuoi. Se tu ci metti in mezzo a me gira il c…o, mi si chiude la vena. Non riesci neanche a ribattere perché è palese”. “Non ha chiesto una volta di come stessero – ha commentato Giulia rivolgendosi a Nicolai Gorodiskii che cercava di difendere Javier in qualche modo –. La prima cosa è stata se fosse andato in onda”. Talisa al momento non ha commentato quanto accaduto e sembra voler mantenere il silenzio come ha già fatto capire negli ultimi giorni. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.