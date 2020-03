Amici, Javier tra due fuochi: cerca la ex, lei e Talisa dicono basta

Javier Amici, la scelta del ballerino lascia tutti a bocca aperta: sta ripensando alla ex!

Javier Rojas ad Amici oggi ha lasciato tutti senza parole. Non stiamo parlando della gara e del Serale in questo momento, ma di puro e vero gossip! Facciamo un breve riassunto di quanto è successo fino a oggi. Javier è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi come single, non è venuto a galla nessun flirt in classe che lo riguardasse. Durante la fase del pomeridiano, Javier si è fidanzato con una bellissima ragazza francese, ma poco prima di entrare nelle casette tra loro è finita. Lo abbiamo scoperto durante il Serale di Amici, quando lo abbiamo visto avvicinarsi a Talisa Ravagnani… La ballerina era parecchio presa da Javier, che non ha fatto nulla per allontanarla, anzi! E così è venuto fuori che Javier e la sua ex fidanzata avessero rotto.

Amici, Javier dimentica Talisa e cerca la ex: “Chiamata in amicizia”

Durante il Serale tra Javier e Talisa c’è stato parecchio feeling, pure una cena in cui si sono fatti promesse. Oggi il colpo di scena: Javier ha chiesto alla produzione di Amici di chiamare la sua ex fidanzata! I concorrenti in casetta hanno provato a fargli capire che fosse un comportamento scorretto, anche nei confronti di Talisa e gli hanno chiesto perché volesse fare questa telefonate. “Ho promesso a lei che la chiamavo quando stavo dentro. Una chiamata in amicizia”, ha risposto Javier. Giulia e Gaia gli hanno consigliato di desistere, perché probabilmente anche l’altra ragazza non avrebbe voluto parlargli visto ciò che è successo con Talisa. Ma Javier ha insistito: “Le ho promesso di parlarle, voglio dirle ciao come stai. Non voglio chiamare per dire ti ho fatto male. Quello dopo. Adesso sono qui perché voglio sentirla, vediamo un attimo”.

Serale Amici, Javier scrive alla ex: “Come stai, perdonami”

Anche Nyv gli ha consigliato di non farlo, per rispetto sia di Talisa sia di questa ragazza. Il ballerino non ne voleva proprio sapere di rinunciare a questo desiderio, ma ha dovuto farlo. L’ex fidanzata infatti ha rifiutato di parlare con lui al telefono. A questo punto, Javier ha preso carta e penna e le ha scritto qualcosa: “Io scrivo un messaggio e te lo mando. È un messaggio di come stai, perdonami”. Dopo il daytime in molti hanno segnalato l’accaduto a Talisa, che nell’immediato ha postato una storia con un enorme “basta!” scritto. Poi ha fatto dei video spiegando la sua posizione: “Sì, ho visto cosa è successo. Certo che l’ho visto e io lo sapevo già. Sto benissimo, grazie”.

Talisa dice basta su Javier, anche l’ex risponde su Instagram

Talisa ha chiesto di non mandarle più messaggi su Javier: “Vi prego, non mi serve nessun commento o messaggio o tag. Voi siete nel mio cuore, ci tengo al supporto che mi date però adesso mi dà più fastidio. Non sto male, sto benissimo. Vi prego, basta. Non ce la faccio più con questi commenti e messaggi. Please, basta”. Ma anche l’ex fidanzata di Javier ha spiegato su Instagram perché si è negata al telefono: “Non sono matta né altro, ma non penso sia rispettoso nei confronti di Talisa. Il programma è quasi alla fine e se vorrà chiedermi come sto, può aspettare e concentrarsi sulla danza e non creando drammi”.