Javier e Talisa Amici, non è ancora finita: “Qui con me”, lei reagisce così

Javier e Talisa stanno insieme? Ad Amici il ballerino sembra avere le idee poco chiare: l’ultimo gossip

Javier Rojas ad Amici oggi ha cercato ancora Talisa Ravagnani! I fan a questo punto si domandano cosa frulli nella testa del ballerino, visto che cerca a giorni alterni l’ex fidanzata e l’ex ballerina di Amici 19. La storia ormai è nota: Javier era fidanzato con una ragazza prima del Serale, ma si sono lasciati pochi giorni prima di entrare in casetta. Durante il Serale di Amici si è accesa la fiamma tra Javier e Talisa, che sembrava viva più che mai anche dopo l’uscita della ballerina. Quest’ultima infatti aveva telefonato a Javier non molte settimane fa e tra i due il feeling sembrava forte come sempre. Pochi giorni fa, invece, Javier ha chiesto alla produzione di Amici di poter chiamare la sua ex fidanzata.

Javier ad Amici chiede di Talisa: “Può venire a Roma e rimanere con me”

La ragazza ha rifiutato la telefonata, mentre Talisa non sembrava sorpresa dalla richiesta. Oggi Javier ha chiesto di nuovo di Talisa. Durante una pausa in veranda, il ballerino ha parlato al microfono per rivolgersi alla produzione e ha detto: “Ora ti dico. A Talisa le fanno una carta di lavoro (un contratto ndr). Così Talisa può venire qui, può venire a Roma. E rimanere qui con me”. Giulia e Gaia non riuscivano a credere alle loro orecchie, la cantante di Domeniche di maggio ha anche detto che Javier cambia idea ogni giorno. Lui sembrava non capire, ma ci ha pensato Gaia a ricordargli che il giorno prima voleva parlare con l’ex fidanzata. “Io volevo farle una chiamata, vi avevo detto che avrei voluto chiamarla”, ha replicato Javier.

Talisa e Javier insieme dopo Amici? Lui vorrebbe, la ballerina reagisce col silenzio

Giulia prima lo ha invitato a riflettere, poi gli ha detto: “Non va bene”. Ma il ballerino sembra non voler rinunciare a questa richiesta, che sarebbe comunque difficile da realizzare. Talisa e Javier dopo Amici dovranno attendere la fine della quarantena per rivedersi, eventualmente. Succederà? Magari sì, ma al momento Talisa ha preferito non rispondere a ciò che ha visto: una reazione insolita, visto che la scorsa volta aveva subito replicato su Instagram.