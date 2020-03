Amici 20 concorrenti, Rudy spiazzato in diretta Ig: “Dobbiamo ritrovarlo!”

Concorrenti Amici 20, Rudy Zerbi in diretta con i fan scopre un nuovo talento

Recentemente Rudy Zerbi ha fatto una diretta su Instagram in cui ha chiesto ai suoi follower di intonare delle canzoni per lui: un modo come un altro, riuscitissimo, bisogna dirlo, per tenere compagnia ai fan durante questo periodo cupo per l’Italia e per il mondo e che, strano ma vero, ha lasciato senza parole il maestro di Amici di Maria De Filippi: parliamo di un probabile nuovo concorrente che Rudy ha scoperto proprio in questa in diretta mostrando tutto il suo stupore per quanto stava sentendo. Veniamo subito al dunque.

Amici di Maria De Filippi anticipazioni: Rudy sorpreso, la richiesta ai follower

A un certo punto della diretta Rudy si è trovato davanti l’esibizione di un ragazzo di cui purtroppo non ricordiamo il nome che ha eseguito una performance bellissima. Un’esibizione che ha stregato lo stesso Rudy che purtroppo poi ha perso il collegamento. “Ragazzi – queste le parole del maestro su Instagram – era veramente bravo. Sei proprio bravo. Accendi la luce – così si è rivolto al cantante dopo la perdita del collegamento –, trova una posizione migliore, fatti riascoltare perché sei bravissimo. Qualcuno – ha poi chiesto ai fan – glielo dica, per favore lo dobbiamo ritrovare perché è veramente in gamba. Voce molto particolare… Falsetto molto molto particolare… strano!”. Dalle parole di Rudy ci è parso insomma che l’invito a partecipare ai casting di Amici 20 fosse scontatissimo. E non pensiamo affatto di esserci sbagliati!

News Amici 20, tra i prossimi concorrenti Miguel Chavez e Federico Milan?

Il ragazzo in questione si presenterà oppure non ha alcuna intenzione di intraprendere una carriera artistica di questo tipo? Non lo sappiamo; siamo quasi certi però che a presentarsi saranno Miguel Chavez, dopo l’ultimo messaggio indirizzato a Timor Steffens, e Federico Milan che pare essere intenzionato a ritornare ad Amici nella sua ventesima edizione. Dovessimo saperne di più vi aggiorneremo!