Amici All Star, arriva il torneo degli ex e anche altri Big: le anticipazioni

Amici All Star dopo il Serale della 19esima edizione: come funziona il torneo dei Big

C’è una novità nel 2020 per quanto riguarda Amici di Maria De Filippi! Gli affezionati del talent show si saranno già fatti due conti e resi conto che il Serale di Amici 19 forse sarebbe durato troppo poco. Con dieci allievi e una doppia eliminazione, considerando i quattro concorrenti in finale, sei puntate di Serale sembravano davvero poche. Ma Maria De Filippi non abbandonerà il suo pubblico ed è pronta a lanciare un nuovo format: Amici All Star con ex concorrenti e altri Big! Non ci sono ancora molti dettagli in merito, ma le prime anticipazioni sono arrivate dalla conferenza stampa di stamattina ed è stata la stessa Maria a parlarne. Ci saranno quindi sei puntate in onda con il Serale dell’edizione numero 19, poi altre tre puntate con Amici All Star.

Anticipazioni Amici All Star, Maria parla del torneo delle ultime tre puntate del 2020

La conduttrice ha spiegato di aver pensato a un torneo di Big ad Amici dopo che Mediaset le ha chiesto di anticipare il Serale. “Le puntate erano nove e l’idea di dare le ultime tre nasce per quello”, ha spiegato Maria in conferenza stampa. Probabilmente ne parlerà anche nella prima puntata di venerdì 28 febbraio, ma intanto ha dato altre anticipazioni su Amici All Star. Non ci sono da fare paragoni con Amici Big, un torneo interno che si è tenuto durante il Serale di qualche edizione fa. A tal proposito Maria infatti ha detto: “In quel caso i Big partirono dall’inizio del Serale, con l’eliminazione. Stavolta ci sarà un vincitore, una classifica, ma niente eliminazioni”.

Amici All Star, chi ci sarà tra gli ex concorrenti e chi sono i Big?

A questo punto tutti si domandano chi ci sarà ad Amici All Star. Uno dei nomi è Michele Bravi, ma forse anche Enrico Nigiotti, Alberto e Giordana. Questo spiegherebbe la loro presenza in due puntate del pomeridiano, ma non c’è nulla di certo al momento. Tra i ballerini invece circolano i nomi di Vincenzo Di Primo e Sebastian Melo Taveira.