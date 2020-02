Amici prima puntata Serale ospiti, Sardine sì Salvini no: parla Maria

Amici Serale, la prima puntata di venerdì 28 febbraio 2020: gli ospiti in studio

Tutto pronto per la prima puntata del Serale di Amici: gli ospiti sono stati annunciati durante la conferenza stampa che si è conclusa poco fa. Maria De Filippi ha toccato davvero ogni punto possibile e immaginabile legato al Serale, e vi invitiamo a leggere tutte le nostre news su Amici per non perdere nessun dettaglio. A proposito di ospiti del Serale per esempio la conduttrice ha spiegato che in ogni puntata interverrà qualcuno a parlare di valori ai ragazzi. Nella prima puntata ci saranno degli ospiti che faranno dei discorsi contro l’odio. Maria ha scelto delle persone ben precise per intervenire su questo discorso: Mattia Santori e altri due esponenti del Movimento delle sardine, Jasmine e Lorenzo.

Ospiti Serale Amici, le Sardine interverranno nella prima puntata ma non arriverà Salvini

Da precisare che le Sardine saranno ospiti solo della prima puntata di Amici. Maria ha parlato a lungo in conferenza stampa di questa scelta, immaginando che potrebbe essere strumentalizzata nella scena politica. Per questo ha voluto subito fare delle precisazioni: “Loro non sono un partito politico. Mi fa piacere che abbiano accettato di venire ad Amici, perché non vanno in tutti i programmi”. Dopo di loro ci sarà anche Matteo Salvini per bilanciare? La risposta è no e il perché è ben preciso: “Lui rappresenta un partito politico. Se ci fosse qualcuno che vota Lega e che avesse un messaggio sui valori, sì”. Dunque se le Sardine fossero un partito politico, neanche loro sarebbero stati presenti come ospiti al Serale. Per questo Salvini non ci sarà, ma Maria è pronta ad aprire le porte a qualcuno che condivide le idee politiche dell’esponente della Lega, a patto che rappresentino un valore da trasmettere ai ragazzi.

Tutti gli ospiti della prima puntata del Serale di Amici 19

Ma non finiscono qui i nomi degli ospiti, perché ce ne saranno tantissimi anche musicali: Alessandra Amoroso, Emma, Ermal Meta, Ghali, Elisa e J-Ax! Altri ospiti della prima puntata del Serale? Ci saranno ovviamente Albano e Romina, presenze fisse che avranno a che fare con i professori…