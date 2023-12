Anticipazioni Un Professore 2 quinta puntata episodi 9 e 10: trame

Un Professore 2 anticipazioni quinta puntata

Cosa aspettarsi dalle anticipazioni della quinta puntata di Un Professore 2 in onda giovedì 14 dicembre 2023 su Rai 1? La bella notizia è che questa settimana raddoppia l’appuntamento con la celebre fiction Rai sulle vicende di Dante Balestra alle prese con i suoi alunni e la sua ingarbugliata vita da prof.

Non solo quindi Un Professore 2 va in onda martedì 12 dicembre con la quarta puntata, ma la serie tv prosegue anche giovedì 14 dicembre regalandoci così questa settimana il quinto appuntamento, il penultimo di questa seconda stagione. Dall’inizio del secondo capitolo ne sono successe di cose. Quello che all’inizio sembrava essere a tutti gli effetti un nuovo equilibrio perfetto, per Dante si è trasformato presto in un vero e proprio caos.

Il ritorno di Floriana nella Capitale, la sospensione di Simone accusato di aver aggredito un compagno, e persino la scoperta di avere un problema di salute. Per Dante le cose si fanno sempre più complicate, tanto da iniziare pian piano ad allontanarsi dalla sua Anita. Quest’ultima, intanto, ha finito per litigare con Manuel dopo la scoperta del ragazzo sull’identità del vero padre.

Si tratta di Nicola, ma né lui né Manuel si sarebbero mai aspettati di ricevere una notizia del genere proprio adesso. Eppure i problemi raggiungono un po’ tutti. Ritroviamo Mimmo, ad esempio, costretto dal suo compagno di cella Molosso a compiere delle azioni illegali in quelle poche ore d’aria concesse. Ritrovandosi però all’improvviso testimone di una violenza contro la moglie del suo boss, il ragazzo sarà in serio pericolo, trascinando dietro di sé anche Simone.

In una cornice che racchiude la caotica vita di adulti e ragazzi vicini tra loro, scopriamo che solide relazioni saranno destinate a rompersi, mentre altre più improbabili nasceranno inaspettate. Ma in tutto questo, che ne sarà del nostro Dante e della sua salute? La risposta nelle prossime puntate di Un Professore 2 in onda su Rai 1.

Un Professore 2 trama nono episodio “Leibniz: Rimorsi e Rimpianti”

Il nono episodio di Un Professore 2 si intitola “Leibniz: Rimorsi e Rimpianti”, e vede tornare protagonista la giovane Nina. La ragazza, dopo aver trovato un po’ di fiducia verso se stessa grazie al suo professore Dante, è pronta a chiedere di riavere la custodia di Lilli, la sua bambina. A proposito di figli, anche Nicola chiede aiuto a Dante per riuscire a convincere Viola, sua figlia, a sottoporsi a una visita con un rinomato chirurgo che potrebbe cambiarle la vita.

Continua intanto la vicinanza tra Simone e Mimmo, ragazzi che dopo il bacio sono sempre più vicini sebbene ancora alle prese con affari loschi e pericolosi che potrebbero mettere in pericolo entrambi. Stanco infatti di vivere nel terrore questa storia, alla fine Simone decide di confessare tutto quanto al padre: Mimmo è in pericolo.

Come sempre, però, Dante ha la soluzione a portata di mano. Il professore, infatti, pensa bene di rivolgersi al suo amico poliziotto “Pantera”, una vecchia conoscenza che potrebbe aiutarlo a risolvere il problema di Mimmo. Più tardi assistiamo invece a uno sfortunato tentativo di “famiglia allargata” tra Nicola, Anita e i figli. Qualcosa, però, va storto. Le brutte notizie non finiscono qui. Quando in seguito Nina decide di invitare Manuel a conoscere la piccola Lilli, ecco che i tre sono vittime di un incidente.

Un Professore 2 trama decimo episodio “Orazio: Carpe Diem”

Il decimo episodio di Un Professore 2 dal titolo “Orazio: Carpe Diem”, si riapre subito dopo il brutto incidente che ha coinvolto Manuel, Nina e Lilli. Un evento drammatico quanto sfortunato che d’ora in poi renderà la vita della ragazza madre un vero incubo.

Gli assistenti sociali, infatti, vogliono impedire alla giovane di rivedere sua figlia. La notizia sconvolge Nina talmente tanto da spingerla ad escogitare un piano di fuga con Manuel e la figlia. Il ragazzo accetterà di scappare con lei? Più tardi ritroviamo Dante alle prese con alcuni rimorsi di coscienza legati alla sua decisione di non affrontare la sua malattia con il figlio.

Per questo motivo, poco dopo, Dante decide finalmente di essere sincero con Simone, parlandogli del suo problema di salute. A proposito di confidenze, più tardi anche la giovane Viola decide di confidare a Rayan il responso del chirurgo che l’ha visitata. Quest’ultimo riuscirà a farla tornare in piedi? Ma la vera sorpresa arriva a fine puntata, quando tra Anita e Nicola sembra all’improvviso riaccendersi una certa intesa. I due torneranno insieme?