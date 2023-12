Anticipazioni Un Professore 2 quarta puntata episodi 7 e 8: trame

Un Professore 2 anticipazioni quarta puntata

Cosa aspettarsi dagli episodi della quarta puntata di Un Professore 2 in onda martedì 12 novembre 2023 su Rai 1? Prosegue con nuove sorprese e colpi di scena la programmazione della fiction Rai con protagonista Alessandro Gassmann per la regia di Alessandro Casale.

Dopo quanto visto nel corso della terza puntata, la frattura creatasi tra Manuel e sua madre Anita sembra davvero profonda e insanabile. Dopo aver scoperto, infatti, la verità sul suo vero padre leggendo l’e-mail scritta da Anita e indirizzata a Nicola mai inviata, il ragazzo non riesce proprio a perdonarla per avergli tenuto nascosta la verità per così tanto tempo.

L’unica persona in grado di alleviare la grande delusione di Manuel altri non è che Nina, la sua compagna di scuola con la quale è tornato in buoni rapporti. Tra i due, infatti, scoppia la passione, ma anche tra Rayan e Viola le cose sembrano andare finalmente per il verso giusto.

A lasciare, tuttavia, il pubblico con il fiato sospeso è l’improvviso arrivo della diagnosi di Dante sulla sua malattia. Che ne sarà adesso di lui, del suo lavoro e soprattutto della sua storia con Anita? Parte della risposta in arrivo nella quarta puntata di Un Professore 2 in onda martedì 12 dicembre 2023 con gli episodi 7 e 8.

Un Professore 2 trama settimo episodio “Freud: I Padri”

Il settimo episodio della fiction si intitola “Freud: I Padri”, approfondendo più in generale le grandi difficoltà dell’essere genitori. La stessa Anita, dopo il terribile litigio con il figlio Manuel e la sempre più grande distanza da Dante, non sa proprio come comportarsi.

Per questo, all’inizio dell’episodio, la donna decide di abbandonare la villa. Nel frattempo la situazione si mette male anche in carcere per Mimmo. Il suo compagno di cella Molosso, infatti, ha appena scoperto che sua moglie lo tradisce e per questo chiede al ragazzo di iniziare a sorvegliarla per scoprire l’identità dell’amante.

Tornando tra i banchi di scuola, scopriamo che Luna si convince che l’ammiratore segreto che le manda sempre messaggi sia in realtà il suo compagno di scuola Rayan. Per questo motivo, ignara della nascente storia tra lui e Viola, Luna bacia il ragazzo proprio davanti a lei. Come la prenderà Viola?

A proposito di brutte notizie, più tardi Floriana decide di affrontare con la sua amica dottoressa la delicata situazione di Dante. Qual è la cura migliore possibile da iniziare? Poco dopo, un inaspettato momento di vicinanza tra Mimmo e Simone finisce per sorprendere piacevolmente il ragazzo, finalmente non più solo.

Un Professore 2 trama ottavo episodio “Kierkegaard: Che Ci Faccio Qui?”

La quarta serata di messa in onda prosegue con l’ottavo episodio dal titolo “Kierkegaard: Che Ci Faccio Qui?”. Questa è la domanda che si pone Mimmo quando si ritrova all’improvviso testimone di un terribile episodio di violenza contro la moglie del suo compagno di cella, Molosso. Più tardi se lo chiede anche la giovane Luna quando, decisa a incontrare l’uomo misterioso con cui chatta, si ritrova protagonista di un appuntamento più simile a un incubo per lei.

Intanto tra Anita e Manuel inizia pian pian ad aprirsi un piccolo spiraglio, giusto il necessario per convincere il ragazzo a conoscere meglio Nicola. Proprio quest’ultimo, in seguito, scopre che la libreria dove Anita lavora part-time si trova in difficoltà economiche, portandolo così a prendere la decisione di rilevarla. Peccato, tuttavia, che Anita non voglia ricevere il suo aiuto. Ritroviamo Dante che, sebbene con il morale a pezzi, continua il suo importante lavoro da mentore e insegnante.

Quel giorno decide infatti di accompagnare i suoi alunni davanti a un commovente murale dedicato alle donne vittime di femminicidio. Si tratta del momento perfetto per tenere ai ragazzi un’importantissima lezione contro la violenza di genere. Più tardi, riscoprendo un momento di tenerezza con Floriana, Dante finisce per andare oltre, trasformando il confronto con l’ex moglie in qualcosa di molto più profondo.