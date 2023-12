Un professore 2, Manuel scopre che Nicola è suo padre?

Nelle prossime puntate di Un Professore 2 Manuel scopre forse che Nicola è il suo vero padre? Questa la domanda che ormai da settimane incuriosisce gli spettatori della fiction in onda su Rai 1 con la seconda attesa stagione. Formata in tutto da dodici nuovi episodi in onda nel corso di sei prime serate, è tornando indietro alla prima puntata che scopriamo qualcosa di sconvolgente che riguarda proprio il giovane protagonista della fiction.

Dopo infatti l’incontro un po’ casuale tra sua madre e una vecchia conoscenza, ci accorgiamo che Anita è parecchio nervosa di rivedere quell’uomo, anche se non ne comprendiamo subito il motivo. Non a caso, è proprio alla fine del secondo episodio che Anita inizia a scrivere una strana e-mail indirizzata proprio a Nicola, vecchio conoscente con il quale, ormai è chiaro, la donna ha avuto una storia.

Ma arrivare a pensare che si tratti proprio del padre di Manuel è davvero troppo, anche se invece è la verità. Questa viene finalmente fuori nel corso della seconda puntata, quando lo stesso Nicola, dopo essersi imbattuto in Manuel fuori dalla scuola, decide di dargli un passaggio a casa.

Così, durante il tragitto, l’uomo è all’improvviso raggiunto da tantissimi dubbi proprio mentre parla con il ragazzo. Arrivati alla villa, Nicola saluta Manuel e poi si sofferma ancora un instante fuori con Anita. A quel punto Nicola ha bisogno di conoscere la verità e glielo chiede: “Sono io il padre”? Anita è sopraffatta dal dolore e dall’imbarazzo.

Non era il questo modo, infatti, in cui Nicola avrebbe dovuto scoprirlo. Giurando di raccontargli presto tutto quanto, Anita gli chiede ancora un po’ di pazienza pregandolo di non dire niente al figlio. Eppure il prossimo a scoprire la verità sarà proprio lui, Manuel.

Un Professore 2, quando Manuel scopre la verità sul padre?

Dopo aver creduto per anni di non avere un padre che gli volesse bene o che tenesse a lui, Manuel si prepara fare una sconvolgente scoperta. Proprio nel corso della terza puntata, infatti, le anticipazioni ci svelano l’inevitabile colpo di scena in arrivo: Manuel scopre la verità sul suo padre biologico.

Nel dettaglio, il ragazzo viene a conoscenza dell’identità dell’uomo un po’ per caso, e questo è certamente un motivo in più per infuriarsi con la madre. Per quale motivo, infatti, Anita gli ha sempre impedito di avere una figura paterna al suo fianco? Se suo padre era una persona rispettabile come Nicola, perché allora non ha fatto in modo che crescesse Manuel come suo figlio?

Queste e tante altre sono le domande che scorrono velocissime nella mente del ragazzo, quello che da questo momento in poi proverà a chiudere i rapporti con la madre perché troppo deluso e amareggiato. Così facendo, però, non darà la possibilità ad Anita di spiegarsi.

Come se poi non bastasse, Manuel ha anche un altro problema da risolvere, dato che deve ancora capire come comportarsi con Nina. Proprio la sua compagna di scuola, come sua madre Anita, è rimasta incinta di un figlio troppo presto. La vicinanza della ragazza riuscirà forse a fargli cambiare idea su come agire con la madre? La risposta arriverà nelle prossime puntate della fiction in onda sul primo canale Rai.