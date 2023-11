Anticipazioni Un Professore 2 seconda puntata episodi 3 e 4: trame

Un Professore 2 anticipazioni seconda puntata

Cosa aspettarsi dalle anticipazioni della seconda puntata di Un Professore 2 stagione in onda su Rai 1? Ricomincia da giovedì 23 novembre 2023 la messa in onda dei nuovi episodi della fiction Rai con protagonisti Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi.

Dopo quanto visto nel corso della prima puntata, formata dagli episodi 1 e 2, il secondo appuntamento con la fiction fissato per giovedì 30 novembre 2023 si prepara ad essere ancora più carico di novità e sorprese per i nostri protagonisti.

Li abbiamo visti tornare pronti per un nuovo anno scolastico, ma anche per nuove sfide come improvvisi ritorni di vecchie fiamme del passato. Propio adesso che Anita e Dante sono usciti allo scoperto, sembrerebbe che nuovi ostacoli possano mettere in discussione la loro storia d’amore.

Tra questi, l’incontro tra Anita e il suo ex Nicola, facoltoso manager che gli spettatori hanno scoperto essere, probabilmente, il vero padre di Manuel. Ma abbiamo assistito anche il ritorno di Floriana, l’ex moglie di Dante arrivata all’improvviso alla fine della prima puntata.

Che ne sarà, invece, di Simone e Mimmo ora che hanno involontariamente causato il coma di un loro compagno di scuola? Questo e molto altro ancora nel corso di Un Professore 2 in onda con la seconda puntata, episodi 3 e 4, giovedì 30 novembre 2023 su Rai 1.

Un Professore 2 trama terzo episodio “Heidegger: L’esistenza Autentica”

Si intitola “Heidegger: L’esistenza Autentica” il terzo episodio di Un Professore 2 stagione. Qui assistiamo all’improvvisa e scomoda convivenza tra Dante, Anita e Floriana, di ritorno nella casa di proprietà. Sebbene Dante e Floriana siano divorziati da tempo, non mancheranno momenti di grandi imbarazzo e disagio dettati da questa nuova convivenza.

Più tardi scopriamo che la giovane Viola, la figlia di Nicola costretta in sedia a rotelle, accetta di seguire il consiglio di Dante iscrivendosi a scuola, e nel dettaglio al liceo Leonardo Da Vinci.

Arrivano intanto nuovi attimi di tensione quando scopriamo che Simone è chiamato in presidenza per rispondere ad alcune domande sull’aggressione di Ernesto, giovane di quinta B finito in coma.

Sono stati proprio i suoi amici, infatti, ad aver testimoniato quanto accaduto tra di loro in palestra. Nel frattempo Dante, preoccupato per le sorti del ragazzo ferito, decide di andare a trovarlo in ospedale, ma è lì che si imbatte nella dottoressa che gli consegna il referto medico. Il risultato per Dante è davvero sconvolgente.

Un Professore 2 trama quarto episodio “Davide Hume: La Bellezza”

Nel corso del quarto episodio, dal titolo “Davide Hume: La bellezza”, apprendiamo della sospensione di Simone dalla scuola per ben dieci giorni. Sconvolto dalla situazione, alla fine il ragazzo decide dei confidare al papà quello che è successo a scuola tra Ernesto e Mimmo. Prende il via, intanto, un feeling sempre più profondo tra Viola e Rayan, anche se un imprevisto potrebbe far declinare all’improvviso le cose.

Continua invece la conoscenza sempre più approfondita tra Manuel e Nina, soprattutto quando la ragazza decide di fargli una confessione davvero inaspettata. Di cosa si tratta? Tralasciando le situazioni scolastiche, ritroviamo Dante alle prese con il suo nuovo problema di salute. Di cosa si tratta? In attesa di scoprirlo, apprendiamo che le sue condizioni di salute peggiorano a vista d’occhio.

Infine ritroviamo Viola che, dopo aver deciso di sospendere di nuovo la scuola, si imbatte casualmente in Manuel. Quest’ultimo, allora, inizia subito a sospettare qualcosa di strano e così decide di affrontare sua madre sulla questione “Nicola” e non solo.