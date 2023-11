Anticipazioni Un Professore 2 terza puntata episodi 5 e 6: trame

Un Professore 2 anticipazioni terza puntata

Cosa succede nella terza puntata di Un Professore 2 in onda eccezionalmente martedì 5 dicembre 2023? Questa la domanda dei fan della fiction Rai dopo aver assistito agli inaspettati colpi di scena incontrati nel corso della seconda puntata in onda giovedì 30 novembre. La seconda stagione della serie diretta da Alessandro Casale porta in scena le nuove vicende dell’affascinante e particolare professore di filosofia Dante Balestra. All’inizio di questo secondo capitolo lo ritroviamo sereno per la sua nuova relazione con Anita.

Nel corso degli episodi, tuttavia, diversi imprevisti finiscono per inclinare il nuovo equilibrio raggiunto dalla coppia, sottoponendola a nuove difficili sfide. Da una parte, infatti, riemerge la tenerezza di un tempo tra Dante e l’ex moglie Floriana, tornata all’improvviso nella Capitale per vivere nella sua villa di proprietà. Dall’altra parte, invece, Anita deve fare i conti con un importante segreto su Manuel che non può più continuare a nascondere, non dopo aver rivisto Nicola.

Lo stesso Manuel intuisce che qualcosa non va, decidendo finalmente di affrontare la madre sulla questione. Ma Anita è davvero pronta a dirgli la verità su suo padre? E che ne sarà, invece, di Simone ora che è stato implicato nell’aggressione del suo compagno di scuola più grande?

Dopo aver confessato, il ragazzo si becca una sospensione di dieci giorni, aggravando così i pensieri del padre che teme per la propria salute. Dante, infatti, non si sente bene, e la TAC prescrittagli dalla dottoressa potrebbe finalmente diagnosticare il suo problema di salute. Di cosa si tratta? Questo e molto altro nelle prossime anticipazioni di Un Professore 2 stagione in onda su Rai 1.

Un Professore 2 trama quinto episodio “Montaigne: Chi Siamo”

Si intitola “Montaigne: Chi Siamo” il quinto episodio di Un Professore 2 stagione. La puntata prova a rispondere al complicato quesito del filosofo mentre i protagonisti si trovano soli e spaesati di fronte difficili scelte da prendere. Tra loro, ad esempio, il giovane Mimmo è costretto ad occuparsi di una faccenda per conto di Molosso, il suo poco raccomandabile compagno di cella.

Ed è così che, per quanto il giovane provi a cambiare vita, nuovi guai sembrano invece abbattersi su di lui impedendogli di voltare pagina. A trovarsi improvvisamente in difficoltà è anche lo stesso Manuel, ancora sotto shock per la rivelazione di Nina di essere madre di una bambina. Terrorizzato dalla notizia, Manuel inizia a evitare la compagna di scuola, ferendola inevitabilmente.

Per fortuna, però, la ragazza trova un inaspettato sostegno proprio in Dante. Buone notizie anche per Ernesto, lo studente finito in coma nelle scorse puntate. Parliamo del giovane di quinta liceo che quando si risveglia dichiara di non essere stato colpito da Simone. Quest’ultimo, quindi, può finalmente tornare a scuola. Ma a proposito di dire la verità, è forse arrivato il turno di Anita?

Un Professore 2 trama sesto episodio “Thoreau: Un Pianeta Da Salvare”

Il sesto episodio di Un Professore 2 ci parla di cambiamenti climatici e sostenibilità. Non a caso questo si intitola “Thoreau: Un Pianeta Da Salvare”. Nel corso della puntata Dante si lascia ispirare da una giornata di caldo anomalo per introdurre ai suoi alunni proprio il filosofo americano Henry David Thoreau.

A proposito di cambiamenti, per fortuna alla giovane Nina viene permesso di continuare a vedere la figlia. Poco dopo, però, per un problema risolto se ne crea immediatamente un altro. Questa volta a trovarsi nei guai è Luna, pericolosamente bloccata in una spirale di gioco e ossessione con il suo “ammiratore” segreto. Di chi si tratta?

Cosa succede, invece, tra Manuel e Anita? Dopo aver deciso di rivelare la verità al figlio, Anita perde la fiducia del ragazzo, il quale non riesce più a guardare sua madre come prima. Tra i due, infatti, si forma come una frattura pronta a dividerli in modo definitivo. Per fortuna il ragazzo troverà presto conforto in una persona a lui cara, come Nina. Nel frattempo, Dante si prepara a ricevere finalmente la sua diagnosi. Qual è la malattia di cui soffre?